警粉嶺放蛇打擊白牌車　70歲及44歲司機涉非法載客取酬被捕

警方在粉嶺放蛇打擊「白牌車」，截獲Tesla Model Y及本田私家車，兩名男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕。



今日（22日）新界北總區交通部進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。（黃學潤攝）

新界北總區交通部執行及管制組署理總督察魏少昌陳述案情，指今日（22日）新界北總區交通部進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，人員於粉嶺喬裝乘客，成功截獲兩輛私家車，並拘捕兩名分別報稱無業的70歲Tesla男司機及44歲報稱建築業的本田男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案車輛已被扣留作進一步檢驗。兩名被捕人已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用汽車作出租或載客取酬用途。違例者首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁1年。市民出行前應選用合法的公共交通工具，如相關車輛用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦遇上交通意外，相關道路使用者如乘客及行人均會失去應有的保障。