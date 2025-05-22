的士業月內發起第三次請願　20人集會要求中央禁滴滴、高德白牌車

的士業界擬發起本月內第三次請願。今次由新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠牽頭，計劃明天（23日）上午10時半在政府總部舉行20人集會，並遞交請願信，要求中央禁止「滴滴出行」、「高德地圖」白牌車營運。



的士與網約車的矛盾亂局未止，政府過去的猶豫未決是一大關鍵，特首李家超日前明確提到網約車平台要領牌，司機要買保險，更預告本屆政府有決心「提升的士和出租車的合法網約服務」，改革多年累積的問題。



5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/廖雁雄攝）

的士業月內發起第三次請願反白牌車

請願由的士團體組成的「反對白牌車大聯盟」發起，聯絡人是新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠。

根據採訪通知，訴求提到要求中央協助禁制網約車平台「滴滴出行」、「高德地圖」白牌車營運。（香港01）

根據《香港01》獲得的採訪通知，訴求提到要求中央協助禁制網約車平台「滴滴出行」、「高德地圖」白牌車營運，預計20人在政府總部集會，稱已向警方申請。

5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/廖雁雄攝）

的士業界最近一次反白牌車行動，要數到上周五（16日），近40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，指控非法白牌車過去11年來剝削的士生意，令司機收入銳減，忍無可忍下決定示威要求全面取締及監管白牌車。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士團體致函李家超 「的士大王」罕有上電台炮轟政府

將時間點再推前一周，便會發現新一輪反白牌車行動已悄悄掀起。本月9日，智慧出行聯合商會主席周國强聯同38名業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願；請願前三天，的士車行車主協會致函行政長官李家超，要求政府打擊白牌車。

過往作風較溫和的協會永遠榮譽會長、有「的士大王」之稱的鄭克和，更在電台節目炮轟政府一直無清晰指明如何處理白牌車，直言「乜都話做緊，一年拖一年」，形容業界「忍無可忍」，預告亦不排除會罷駛，亦有機會採取法律訴訟。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士業醞釀眾籌民事訴訟告政府

世界各地早已有規管網約車方案，香港至今未就網約車發展提出明確方向及政策，然而的士與網約車的矛盾亂局已持續多時。當局早前預告年中會公布規管網約車方案，框架未出爐，的士業界已部署後著。

《香港01》昨天（21日）率先報道，的士業醞釀眾籌經費展開民事訴訟，告政府打擊白牌車不力，導致的士業利益受損。據了解，初步目標向每名的士車主籌款至少1,000元，以備日後與政府對籌公堂，目標有數以億元資金用於法律訴訟。