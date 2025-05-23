警新界南打擊白牌車 「放蛇」拉兩司機 揭內地司機來港揸車搵食
撰文：黃學潤
出版：更新：
警方持續打擊「白牌車」，更揭發有持雙程證的內地男子做司機，駕駛「白牌車」載客取酬。
新界南總區交通部執行及管制組高級督察魏嘉豪稱，新界南總區交通部展開打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，涉及兩名43歲及59歲的男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。
魏嘉豪指，探員喬裝乘客由荃灣坐車往青衣，最後成功拘捕該兩名男子，其中43歲男子持內地通行證，涉及違反逗留條件。據了解，該名持雙程證的男子在內地任職司機，在香港亦有合法駕駛執照。他於本周一（5月19日）入境，有效日期為7天；他聲稱車輛是朋友借來，透過本地手機應用程式接單載客取酬。
根據《道路交通條例》，載客取酬的車輛必須領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。違例者首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。
他呼籲市民出行時使用合法公共交通工具，若車輛被用作非法載客取酬，車輛的第三者保險有可能失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人，均可能失去應有的保障。
警粉嶺放蛇打擊白牌車 70歲及44歲司機涉非法載客取酬被捕兩男駕Tesla及寶馬白牌車載客 西九龍警區「放蛇」拉人扣車警放蛇打擊白牌車扣兩車 兩男司機涉非法載客取酬被捕警放蛇打擊白牌車扣查兩車 兩司機被捕包括一雙程證內地婦警放蛇打擊白牌車 拘兩男涉非法載客取酬等扣兩車警屯門放蛇打白牌車 截兩司機涉非法載客取酬 扣兩車包括Tesla