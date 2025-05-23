樂華北邨女童伴母屍｜滿屋溫馨合照　3歲女向鄰居稱母瞓覺唔舒服

牛頭角樂華北邨一名患有哮喘的40歲女住戶，今早（23日）被發現倒斃屋內，其3歲女兒疑伴屍4日，拍閘哭喊始驚動鄰居揭發。有街坊向《香港01》透露，死者生前對女兒管教甚嚴，不時動怒責罵，故傳出吵鬧聲響已見慣不怪。



女童則非常乖巧精靈，經過鄰居家也會叫「婆婆、婆婆」，但今早「嗌得犀利啲」，有人問女童知否母親下落，女童只懂回應「瞓咗覺、唔舒服」。街坊感事有蹊蹺通知保安，始知原來兩母女已天人永隔，而屋內仍擺滿母女二人的溫馨合照，令人心酸。



樂華（北）邨秉華樓一名女子倒斃屋內，遺體由仵工舁送殮房。（梁偉權攝）

死者鄰居表示，涉事單位以前只有女童的父親與嫲嫲兩母子居住，父親結婚後，女死者數年前始搬入單位，女童其後出生；過去婆媳時有爭執，女童嫲嫲入住老人院後，只剩下女童一家三口居於單位。惟約一年多前，女童父親入獄，只餘死者與女童「兩仔乸」同住，死者母親間中來接走女童「去玩一兩日」。

牛頭角樂華北邨秉華樓一名40歲女住戶倒斃屋內，共3歲女兒伴屍多日。涉事單位氣窗打開，有鄰居稱不太覺得有異味。（香港01記者攝）

鄰居稱，死者為人文靜，碰面時只會點點頭，甚少交談，但她對女兒管教甚嚴，平日不時聽到責罵聲，「唔聽話咪鬧囉」，有時甚至懷疑會責打女兒。年僅3歲的女童則「好得意、好乖」，出入時會在走廊「好開心走走走走走」，又會嚷着「婆婆、婆婆」跟街坊招呼。惟女童似乎不時缺課，鄰居曾見過她就讀的幼稚園教師上門家訪，「問佢點解唔返學」，「今朝都有上嚟」。

牛頭角樂華北邨秉華樓一名40歲女住戶倒斃屋內，其3歲女兒疑伴屍多日。涉事單位內放有多張死者與女兒的合照和女兒生活照。（香港01記者攝）

由於涉事單位不時傳出吵鬧聲，故街坊已見慣不怪，一般不會過問。但有鄰居表示，近日覺得單位較往日安靜，至今早女童「嗌得犀利啲‥‥‥8點幾聽過佢嗌，一陣間又無出聲」，至11時左右又再叫喊。

早上曾有街坊查問女童「媽咪呢？」，她回應指媽媽「瞓咗覺」，其後又指媽媽「唔舒服」。至保安接獲街坊通知上門查看，其後始揭發女童母親已倒斃屋內。鄰居獲悉女童疑伴屍多日後，慨嘆：「鄧個BB（女童）唔舒服」。

女死者的母親到現場了解情況後往警署提供資料。（翁鈺輝攝）

事發於今日上午11時20分，樂華北邨秉華樓住戶聽到附近一個單位傳出小童哭聲，並聽到其拍打鐵閘，擔心有問題，於是通知保安，保安遂知會房屋署。房屋署職員報警求助，指懷疑有小童在上址被不恰當對待。

同時，房署職員、保安、單位女住戶的母親，上門用鎖匙開門，發現40歲女住戶倒臥屋內一睡房的床上，經救護員檢驗證實已告不治。現場消息指，初步資料顯示，女事主患有哮喘病30年，疑離世4天，遺體出現屍斑，死因有待調查。警方經調查後，相信其3歲女兒並無受到不恰當對待，安排她送院檢查，並找來社工及女童就讀學校的老師了解情況。

救援人員到秉華樓調查。（翁鈺輝攝）

消息稱，死者曾從事髮型師，但失業至少6年。現時母女居住的單位，戶主為死者奶奶，她近年遷入護老院，因此在丈夫入獄後，僅死者一人獨力照顧3歲女兒。女童上周一（12日）起沒有上學，學校老師多次致電死者不獲回覆，遂於上周四（15日）、即8日前家訪，母女當時均在家中，死者向老師解釋女兒不適無法上學，老師未有發現異常遂離開，此後女童繼續缺課。

另外，據了解，死者曾於周日（18日），帶同女兒前往外婆住所晚膳，之後雙方未有聯絡；外婆至今日接獲通知，始驚悉與愛女陰陽相隔。伴母屍多日的3歲女童，連日來懷疑單靠家中餅乾、麵包和水充飢；她沒有表面傷痕，清醒被送到聯合醫院檢查。

救援人員到秉華樓調查。（翁鈺輝攝）

秉華樓有女子倒斃屋內，遺下3歲年幼女兒。（翁鈺輝攝）