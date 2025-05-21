的士業醞釀眾籌民事訴訟告政府　掀新一輪反白牌車行動｜政圈風聲

兩次罷工告吹的的士業界沉澱數個月後，本月再掀起一輪反白牌車行動。繼的士車行團體向特首李家超發信、發動車主到政府總部示威，《香港01》獲悉的士業界仍有後著，正醞釀眾籌經費展開民事訴訟，告政府打擊白牌車不力，導致的士業利益受損。據了解，初步目標向每名的士車主籌款1,000元，以備日後與政府對籌公堂。



業界透露籌集的經費一定要「億億聲」，目前仍視乎政府原擬年中發表的規管網約車方案而定，審視對的士業的影響，形容是「慘痛嘅後著」。有大律師說業界須證明生意損失直接源於政府打擊白牌車不力，並提供證據支持，方可追討金錢損失或要求被申索方作出行動令業界止蝕。的士與網約車亂局，政府的猶豫未決是一大關鍵，值得一提的是特首李家超表明有決心改革多年累積的問題，社會期待爭議得以解決。



5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/廖雁雄攝）

半個月內的士業界兩次示威

的士業界最近一次反白牌車行動，要數到上周五（16日），近40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，指控非法白牌車過去11年來剝削的士生意，令司機收入銳減，忍無可忍下決定示威要求全面取締及監管白牌車。

5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/廖雁雄攝）

請願之時，運輸及物流局發新聞稿稱關注網約車平台非法「白牌車」服務，並安排同日與平台公司會面，重申其營運必須依法。

的士業界請願前一天，5月15日運輸署與大約20名的士業界代表，包括商會、車行、的士車隊營辦商，車主，以及立法會議員會面，就車輛非法載客取酬問題聽取意見。（政府新聞處）

5月9日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士團體致函李家超 「的士大王」罕有上電台炮轟政府

將時間點再推前一周，便會發現新一輪反白牌車行動已悄悄掀起。本月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同38名業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願；請願前三天，的士車行車主協會致函行政長官李家超，要求政府打擊白牌車。

5月8日，有「的士大王」之稱的鄭克和在電台節目炮轟政府一直無清晰指明如何處理白牌車。（資料圖片）

過往作風較溫和的協會永遠榮譽會長、有「的士大王」之稱的鄭克和，更在電台節目炮轟政府一直無清晰指明如何處理白牌車，直言「乜都話做緊，一年拖一年」，形容業界「忍無可忍」，預告亦不排除會罷駛，亦有機會採取法律訴訟。

01消息：的士業醞釀眾籌民事告政府 擬每名車主籌款千元

世界各地早已有規管網約車方案，香港至今未就網約車發展提出明確方向及政策，然而的士與網約車的矛盾亂局已持續多時。當局早前預告年中會公布規管網約車方案，框架未出爐，的士業界已部署後著。

《香港01》獲悉，的士業醞釀眾籌經費展開民事訴訟，告政府打擊白牌車不力，導致的士業利益受損。據了解，初步目標向每名的士車主籌款1,000元，以備日後與政府對籌公堂，目標有數以億元資金用於法律訴訟。

大律師李健志接受《香港01》訪問時說，若果的士業界民事訴訟告政府，須證明業界的生意損失因為政府打擊白牌車不力，「要係直接影響性嘅」，並提供證據支持方可民事索償。（李健志提供）

大律師：須證明打擊白牌車不力「直接影響」生意

大律師李健志接受《香港01》訪問時說，若果的士業界民事訴訟告政府，須證明業界的生意損失因為政府打擊白牌車不力，「要係直接影響性嘅」，並提供證據支持方可民事索償。他表示民事索償可以有兩種方式：第一，是追討金錢損失；第二，是要求被申索方作出一些行為，導致業界的損失能夠終止。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願。（資料圖片/黃浩謙攝）

告政府一定要「億億聲」㗎啦，但都要有理據。 的士小巴商總會會長周國强

周國强：告政府是慘痛的後著 眾籌「無幾億都幾惡搞」

月初發起請願行動的的士小巴商總會會長周國强接受《香港01》訪問時表示，政府未有明言增發出租車許可證，「研究點規管啫，無應承過話會合法嘛」，未知會否對的士業不利，故目前業界仍在研究法律程序，以及聯絡工會和司機團體，「你知同政府打官司唔係咁易贏，使費都唔少」，有聽聞業界擬眾籌經費，「如果萬幾個車主每人一千蚊，連埋司機四萬幾人先做到，無幾億都幾惡搞」，稱業界都不想與政府對籌公堂，形容是「慘痛嘅後著」。

規管框架一出，會重點睇對我哋嘅傷害，同埋會唔會還到公平營業環境畀我哋，就算合法，有冇管制平台收費同競爭。 的士小巴商總會會長周國强

周國强表示，出租車許可證名額未滿，重申不認同增發出租車許可證，「點解唔好似澳門咁出網約的士牌呢？幾百架的士畀你收貴啲又點呢？會唔會仲簡單呢？」他說如果當局公布規管網約車方案時，「將唔好嘅『癌細胞』拎走嘅話，我諗無咩人願意告政府，講嚟講去梗係白牌車」，避免政府以案件進入司法程序為由阻礙白牌車執法。

政府今年中會公布規管網約車方案，的士業界反應如何有待觀察。（資料圖片）

由2023年的士業界醞釀林村許願廣場發起罷工、到今年2月業界再醞釀罷駛至少5日，行動最終都是告吹了事，政府約見業界平息怒火的情節不斷「上演」，惟事隔三個月再醞釀車主眾籌民事告政府，今次行動是否「煲冇米粥」仍有待觀察。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

不過，可以肯定的是，的士業界要求取締「白牌車」已成為老調，司機、乘客累鬥累，的士業界、網約車矛盾惡化也是事實，看怕拘捕多十個、八個白牌車司機，也未能化解危機，各界期待政府早已預告年中出爐的規管網約車方案，展現破局的決心。