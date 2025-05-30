七旬翁跌傷腦幹死亡　家人決定捐肝遺愛人間：希望救到另一個家庭

一名78歲老翁周日（25日）在大廈梯間意外跌倒昏迷，送院搶救但一直未有起色。日前兩名醫生確認老翁腦幹死亡後，其家人決定捐出老翁的肝臟，遺愛人間。老翁的女兒昨日（29日）在社交平台發文分享這段經歷，期望父親的器官能拯救另一個家庭的生命，並呼籲大眾支持器官捐贈。



瑪嘉烈醫院發言人回覆查詢時表示，該院一名病人於5月27日離世後，其家屬同意捐出病人遺體的肝臟，作為器官移植用途，將惠及有需要的病人。院方謹此特別感謝捐贈者家屬的無私大愛，支持器官移植，讓有需要的病人得以延續生命。



老翁的女兒昨日（29日）在社交平台發文講述事情經歷。（threads截圖）

昨日一名女網民在Threads發文透露，其父親於周日傍晚6時許，在住所大廈的樓梯跌倒昏迷，隨即被送往瑪嘉烈醫院急症室搶救。急症室醫生檢查後，發現其父親後腦大範圍出血，腦科專科醫生亦指其父親入院時瞳孔已放大，腦部大面積出血，所以無法做手術。女網民續指，當時父親已不能自主呼吸，需依靠呼吸機及藥物維持心跳，她與哥哥只好徹夜守候在病房外，深恐父親會突然離世。

女網民表示，直至周一（26日）早上，醫生初步斷定父親為腦幹死亡，但需要做兩次腦幹測試，才能在法律上確認其死亡，期間有護士詢問家人會否考慮器官捐贈。及至周二（27日）早上，再多一名專科醫生斷定其父親腦幹死亡，並正式宣布死亡時間。女網民當日與哥哥及家人商討後，決定捐出父親的肝臟，並簽署器官捐贈同意書。隨後病理科醫生及護士為其父親檢查、抽血、電腦掃描等評估，並做全港器官配對程序，當晚9時父親即被送入手術室做肝臟捐贈手術。

老翁的女兒昨日（29日）在社交平台發文講述事情經歷。（threads截圖）

她坦言最初以為父親已年屆78歲，器官或不適合捐贈，結果知道原來長者的肝臟仍可移植，才堅定了捐贈的決心。她希望此舉為可父親「積福氣」。她感觸道：「雖然我冇咗爸爸，但希望爸爸肝臟救到另一個家庭。」

她在文末特別感謝瑪嘉烈醫院6B病房的醫護，指他們在父親生命最後一段路上給予悉心照顧，並呼籲大眾支持器官捐贈，因為「可以救到一個家庭及陌生人性命」，讓生命以另一種形式得以延續。