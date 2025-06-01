皇后山邨食水現黑點｜水務署：政府喉管樣本清澈　已洗全邨食水缸

粉嶺皇后山邨食水周六（30日）驚現黑色點狀物質，引起居民驚慌，懷疑食水受污染。水務署今日（6月1日）指，檢驗屋苑外的政府喉管水樣本後，水質清澈，未見異常，但皇后山邨物業服務辦事處已按照署方建議，清洗全邨7座住宅大廈及皇后山商場的食水缸；另會安排已經完成清洗水缸的樓宇，再抽驗水樣本，確保食水安全。水務署亦會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈。



房委會亦在社交平台指，房屋署對事件非常關注，已即時採取跟進行動，並與水務署保持緊密聯繫，全力保障居民的用水安全。



部分住戶的濾水器濾芯，開水喉短短數分鐘內已完全佈滿黑點。（粉嶺皇后山關注組截圖）

水務署表示，5月30日早上收到市民反映皇后山邨有個別單位的食水供應發現有黑色沉積物，隨即派員到場了解及調查。

署方先到屋苑外的政府喉管進行水樣本取樣，發現水質清澈，未見供水有異常之處。此外，皇后山邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，其密度可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，到目前為止，相關濾網並未發現有黑色沉積物，亦未發現有損毀情況。

皇后山邨大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。（讀者提供）

水務署續指，亦從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。但為審慎起見，署方已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。為審慎起見，水務署會安排已經完成清洗水缸的樓宇，再抽驗水樣本，確保食水安全。水務署亦會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈。

水務署會與房屋署聯繫，繼續從其他方向進行調查，包括詳細檢查供水系統的其他部分。署方十分重視水質安全，並會繼續與辦事處聯絡，密切監察食水情況。

皇后山邨居民指邨內食水管流出大量不明黑點，令濾水器濾芯短時間內變黑。（劉國勳fb）

房委會亦在社交平台指，粉嶺皇后山邨有居民反映食水中出現雜質，房屋署對事件非常關注，已即時採取跟進行動，並與水務署保持緊密聯繫，全力保障居民的用水安全。

為使居民安心，房屋署會加密清洗進入地面水缸前的過濾格的次數；聽取水務署的技術建議，加密沖洗屋苑範圍內的不同供水設施；已與水務署聯繫，聯合檢查內部供水系統，並研究加強過濾供水系統的措施；審慎起見，水務署會安排已經完成洗水缸的樓宇，再抽驗水板，確保食水安全。水務署亦會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈；會與當區議員及關愛隊緊密聯繫，協助向居民解說，並為居民提供適切的協助。