涉共赴南非偷運$1500萬可卡因抵港　16歲女學生與22歲男友同被捕

一名16歲女學生涉嫌與任職侍應的22歲男友，一同前往南非，偷運約18公斤懷疑可卡因返抵本港，昨日（1日）在機場被海關拘捕。檢獲的毒品市值約1,500萬元。



海關在一對南非抵港男女的行李內，檢獲18公斤懷疑可卡因，市值約1,500萬元，海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌交代案情。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌表示，海關機場科人員昨日根據風險管理原則，挑選兩名由南非約翰內斯堡飛抵香港的男女清關，當時男子攜帶一件寄艙行李及一件手提行李，女子則只有一件手提行李。X光影像顯示，兩人的手提行李內物品形態相似，且密度均勻，引起海關人員懷疑，遂深入檢查兩件手提行李。

海關在一對南非抵港男女的行李內，檢獲18公斤懷疑可卡因，市值約1,500萬元。（林振華攝）

蔡琳凌指出，該名女子從南非返港時，僅攜帶手提行李而無寄艙行李，此情況較為罕見。此外，涉案兩件手提行李內僅有少量玩具，無個人物品，與一般旅客行李明顯不同。海關人員經檢查後，最終在該對男女各自的手提行李中，各檢獲9包以包裝材料包裹的懷疑可卡因。合共18包可卡因共重約18公斤，估計市值約1500萬港元。

海關在一對南非抵港男女的行李內，檢獲18公斤懷疑可卡因，市值約1,500萬元。（林振華攝）

關員隨即以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕該對男女，並將案件移交海關毒品調查科作進一步調查。被捕22歲男子報稱侍應，16歲女子則報稱學生。據知兩人疑為情侶，一同前往南非約一星期後返港。海關將繼續追查毒品流向及被捕人的背景與關係，不排除未來有更多人被捕。

海關在一對南非抵港男女的行李內，檢獲18公斤懷疑可卡因，市值約1,500萬元。（林振華攝）

海關表示，將持續監察販毒集團的活動趨勢，適時調整緝毒策略，並加強與海外執法機關的合作，從源頭高效打擊跨境販毒活動。暑假臨近，海關呼籲市民，尤其是青少年提高警惕，切勿因貪圖利益而參與販毒活動，亦勿接受任何人委託運送受管制物品進出香港，更不要在未確定物品性質前輕率協助運送。市民亦應避免將個人資料或地址，提供給他人用於收取包裹或貨物。

海關在一對南非抵港男女的行李內，檢獲18公斤懷疑可卡因，市值約1,500萬元，海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌交代案情。（林振華攝）

如有任何與罪案相關的舉報，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或電郵至crimereport@customs.gov.hk聯繫海關。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處最高500萬港元罰款及終身監禁。