沙田恒生銀行劫案｜刀匪闖置富第一城分行掠$38萬　女職員頸傷

沙田置富第一城商場恒生銀行遇劫。今午（2日）約5時12分，警方接獲該行職員報案，指一名男子亮刀指嚇職員，掠去約38.2萬元港幣及外幣後，逃去無蹤。



事件中，銀行一名35歲姓方女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。有照片可見，大批警員事後在沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場協助。 警方正追緝匪徒下落。



據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。

沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪行劫，一名女職員受傷送院，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

恒生銀行回覆《香港01》查詢表示，今午約5時，該行沙田第一城分行遭一名劫匪行劫，銀行已立即報警處理，並全力配合警方調查。分行損失現金約30餘萬元港幣及少量外幣。事件中有一名職員頸部受輕傷，送往醫院治理後已出院，客戶及其他職員平安無礙。恒生銀行繼續與同事保持溝通，跟進其需要，並為他們提供多方面的支援。



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