沙田恒生銀行劫案｜銀行如常營業　居民心安：唔會覺得驚

沙田置富第一城商場的恒生銀行昨日（2日）下午遭獨行刀匪打劫，掠走約值38.2萬港元及外幣，至今仍然在逃。銀行今日（3日）如常營業，客戶魚貫入內辦理事務，有居民表示不擔心銀行保安。街坊表示較早前見到相信是銀行總部的職員，帶來3個果籃到分行慰問。



案發時的閉路電視截圖可見，匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。（CCTV截圖）

早上8時20分左右，銀行職員陸續返回準備營業，其間未見劫案中被脅持的女職員，未知是否休假。街坊表示較早前見到相信是銀行總部職員，帶來3個果籃及花籃到分行慰問。至早上9時，銀行開門營業，有顧客進入處理銀行事宜。

早上9時銀行開門營業。（羅敏妍攝）

顧客黃先生說：「唔會覺得驚，香港管治都好嚴謹；間間銀行都有完善的保安。」

顧客黃先生表示不擔心。（羅敏妍攝）

街坊表示較早前見到相信是銀行總部的職員，帶果籃花籃到分行慰問。（鄭宇霞攝）

職員陸續返回準備開門。（羅敏妍攝）

案發於昨日（2日）下午約5時12分，警方接獲沙田置富第一城商場的恒生銀行職員報案，指一名男子以30厘米長的餐刀指嚇女職員，掠去美元、人民幣及港元，共值38.2萬元，然後逃去無蹤。事件中，該名35歲姓方女職員頸部受傷，接受治理後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院進一步檢查。

疑犯為49歲本地男子，身高約1.7米，案發時身穿白色上衣、黑色褲、白色鞋、黑色帽及藍色口罩。人員接報到場，案件列「行劫」，由新界南總區重案組跟進，暫未有人被捕。

有照片可見，大批警員其後在沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤到場，飛虎隊亦奉召在場協助。據了解，警方懷疑疑犯藏匿於沙田第一城某個單位，於是展開部署，然而經搜查後並未在發現。

被脅持的恒生銀行女職員受傷送院，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。（資料圖片）

消息稱，獨行賊進入銀行後，先坐於4號櫃檯對開，逗留約15分鐘至5時左右，突從其手持的一個白色紙袋內，取出一把約7吋長的牛肉刀，並從後箍住一名女職員，以刀架頸指嚇，挾持她到1號櫃檯，掠走一叠人民幣、美金及港幣。

據了解，匪徒貪得無厭，再挾持女事主往2號櫃檯，另外再掠走25萬港元；得手後將刀及贓款放入紙袋逃去。

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恒生銀行昨日回覆《香港01》表示，下午約5時，該行沙田第一城分行遭一名劫匪行劫，銀行已立即報警處理，並全力配合警方調查。分行損失現金約30餘萬元港幣及少量外幣。事件中有一名職員頸部受輕傷，送往醫院治理後已出院，客戶及其他職員平安無礙。恒生銀行繼續與同事保持溝通，跟進其需要，並為他們提供多方面的支援。