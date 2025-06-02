沙田恒生銀行劫案｜挾持CCTV圖曝光　女職員遭匪徒後箍以利刀架頸

沙田置富第一城商場的恒生銀行今午（2日）遇劫，刀匪掠走約37萬元後逃去，一名女職員受傷送院。《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。女職員當時亦戴着口罩，不敢反抗。



《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。

案發於今午（2日）約5時12分，警方接獲沙田置富第一城商場的恒生銀行職員報案，指一名男子亮刀指嚇職員，掠去約37萬元後，逃去無蹤。事件中，銀行一名35歲姓方女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

有照片可見，大批警員其後在沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場協助。警方正追緝匪徒下落。據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。

沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪行劫，一名女職員受傷送院，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

消息稱，該名獨行賊進入銀行後，先坐於4號櫃檯對開。逗留約15分鐘至近5時，突從其手持的一個白色紙袋內，取出一把約7吋長的牛肉刀，並從後箍住一名女職員，以刀架頸指嚇，挾持她到1號櫃檯，掠走共值約12萬港元的人民幣、美金及港幣。

據了解，匪徒貪得無厭，再挾持女事主往2號櫃檯，另外再掠走25萬港元；得手後將牛肉刀及共值約37萬元贓款放入紙袋內，逃去無蹤。據了解，涉案男子為中國籍、操廣東話、身穿白色T恤、黑色褲、白色鞋、戴口罩及鴨舌帽，手持一個白色紙袋。

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恒生銀行回覆《香港01》查詢表示，今午約5時，該行沙田第一城分行遭一名劫匪行劫，銀行已立即報警處理，並全力配合警方調查。分行損失現金約30餘萬元港幣及少量外幣。事件中有一名職員頸部受輕傷，送往醫院治理後已出院，客戶及其他職員平安無礙。恒生銀行繼續與同事保持溝通，跟進其需要，並為他們提供多方面的支援。