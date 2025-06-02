沙田恒生銀行劫案｜獨行賊坐低15分鐘亮刀　架頸挾持女職員掠現金

沙田置富第一城商場的恒生銀行今午（2日）遇劫，刀匪掠走約12萬元後逃去，一名女職員受傷送院。案件更多內情曝光，消息稱，該名獨行賊進入銀行後，先坐於4號櫃檯對開。逗留約15分鐘至近5時，突從其手持的一個紙袋內，取出一把約7吋長的牛肉刀，並從後箍住一名女職員，以刀架頸指嚇，挾持她到1號櫃檯，掠走合共值約12萬元的人民幣、美金及港幣。



據了解，匪徒貪得無厭，再挾持女事主往2號櫃檯，另外再掠走大量港幣；得手後將牛肉刀及贓款放入紙袋內，逃去無蹤。據了解，涉案男子為中國籍、操廣東話、身穿白色T恤、黑色褲、白色鞋、戴口罩及鴨舌帽，手持一個白色紙袋。



沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪劫去12萬元，一名女職員受傷送院，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

案發於今午（2日）約5時12分，警方接獲沙田置富第一城商場的恒生銀行職員報案，指一名男子亮刀指嚇職員，掠去約12萬元後，逃去無蹤。事件中，銀行一名年約25歲女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。警方正追緝匪徒下落。

+ 4