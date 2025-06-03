水警海關將軍澳反走私　檢$260萬私煙扣查貨車　搬貨男登快艇逃去

警方懷疑近日有人在將軍澳一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警港口分區、聯同海關海域聯合特遣隊人員，今日凌晨（3日）進行反走私行動。人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至駿日街的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。



人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警遂展開追截和搜索，惟快艇最終逃離香港南面水域，往內地方向駛去。人員在現場共檢獲57萬支懷疑私煙，估計市值約260萬元，應課稅值約190萬元，並扣查有關涉案貨車。案件由海關繼續跟進調查。



水警聯同海關在將軍澳一帶反走私，檢獲57萬支懷疑私煙，估計市值約260萬元，應課稅值約190萬元，並扣查有關涉案貨車。（警方提供）

翻查資料，水警及海關上月20日凌晨，亦在將軍澳南海濱長廊岸邊，發現數名男子將貨物由快艇搬上貨車，人員見狀採取行動，惟該批男子登上快艇，逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在現場共檢獲154萬支懷疑私煙，估計市值約690萬元，應課稅值約510萬元，並扣查有關涉案貨車。

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。