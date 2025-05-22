秀茂坪邨住所變私煙倉藏$18萬貨 海關拘52歲女清潔工
撰文：凌逸德
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今日（22日）下午約2時，海關在秀茂坪邨秀景樓地下截查一名可疑女子，即場在其手提紙袋內，搜獲600支私煙，並在其單位內再搜獲逾3.9萬支私煙，市值約18萬元，應課稅值約13萬元。
涉案女子為一名52歲女清潔工，海關經調查後，相信她向不法份子購入該批私煙，以其公屋單位住所作為儲存倉，主要提供貨源給區內居民及私煙客。
海關表示，如有公屋涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。根據房屋委員會執行的屋邨管理扣分制，把出租單位作非法用途，公屋租戶或中轉房屋持證人可被扣15分。若租戶或持證人兩年內被扣滿16分，其租約會被終止。該等人士在終止租約後5年內不得再申請公屋。
海關重申，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑私煙活動。
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