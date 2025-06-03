葵涌廣場食店外現塗鴉字詞　警工廈拘42歲藝術家　過往屢涉案

警方今午（3日）巡邏至葵富路期間，發現葵涌廣場地下某食店外的窗口玻璃，被粉紅色油漆塗污。葵涌分區特遣隊經情報分析及深入調查後，迅速鎖定一名涉案男子。



今日傍晚，人員在葵涌工業街一工業大廈內，拘捕一名42歲本地男子，他涉嫌「刑事毁壞」，正被扣查。警方隨後在被捕男子的工廈單位內，檢獲其犯案時所用的工具及有關物品。案件交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。



據了解，被捕男子為陳姓藝術家Mick，曾於2023年在全港各區塗鴉 「自由」及「$」符號，因刑事毀壞而被判感化令；今年初，他再度被捕，涉與中區及元朗先後被發現3組黑色塗鴉有關，塗鴉均含有「自由」及「$」符號，以及畫有貓的圖畫。



警方在被捕男子的工廈單位內，檢獲其犯案時所用的工具及有關物品。（警方提供）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》 第60條「摧毁或損壞財物」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毁或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

人員在葵涌工業街一工業大廈內，拘捕一名42歲本地男子。（警方提供）

警方今午（3日）巡經葵涌廣場時，發現粉紅色油漆塗污。（警方提供）

警方指，為確保葵青區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。