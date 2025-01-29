涉多處以「自由」及「$」塗鴉　藝術家再次被捕

曾於2023年在全港各區塗鴉 「自由」及「$」符號，因刑事毀壞而被判感化令的41歲陳姓藝術家Mick，周一（1月27日）再次被捕，其友人亦同涉案被拘。消息指出，從上月12日開始，中區及元朗先後被發現3組黑色塗鴉，均含有「自由」及「$」符號，以及畫有貓的圖畫。



圖為陳姓藝術家Mick的作品。（Parallel_Space Facebook 圖片）

3組塗鴉上月起被發現 友人同被捕

消息人士指出，由市民及前線人員近日發現的3組塗鴉，分別被塗在政府和私人財產，涉商業和住宅建築的牆壁。中區警區重案組第1隊於周一接手，整合事件進行調查。經翻查閉路電視，顯示兩名塗鴉者身份。

警方隨後在中區警區範圍內，發現兩人在上環樓梯街公廁外擺賣藝術品，將兩人逮捕。現場一些油漆、marker及塗鴉設計草圖，被警察檢取作為證物。

Parallel_Space展出陳姓藝術家Mick的作品。（Parallel_Space Facebook 圖片）

兩名被捕男子分別41歲姓陳、43歲姓黃，2020年在藝術工作坊中認識。陳男在警誡下認罪，表示塗鴉為宣傳自己的藝術作品，黃男則協助擺賣作品。 警方並搜查兩人住所，檢獲黃男犯罪時的衣著，案件仍在調查。

Parallel Space：寫揮春活動取消

位於深水埗大南街的藝文空間Parallel Space在社交平台發文證實，「 $$ + 自由」寫手塗鴉者兼藝術家Mick，周一於上環再度被捕，當晚獲准保釋外出，但手機被扣起作調查證物，沒法登入IG等社交平台，因此Parallel Space代為發放訊息，原定除夕的寫揮春活動取消。

Parallel Space也顯示，於1日23日起展出Mick的作品，又稱他在2023年因刑事毀壞被捕後，因失落沮喪形成的負面能量, 激發起要將他自己的創作從街頭塗鴉, 帶到其他媒介及平台上發展。