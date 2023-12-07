藝術家在20公物塗鴉「自由」 就影響公帑等道歉　判感化

自由身藝術工作者涉在全港各區後巷、電箱等，塗鴉配上金錢符號的「自由」字眼，早前承認20項刑事毀壞罪。案件今（7日）在九龍城法院判刑，他表示希望就事件造成的誤會不便及公帑開支致歉。裁判官余俊翔指，考慮到感化官認為被告有悔意，事發後積極解決自身問題，決定給他「最後一次機會」，判他接受12個月感化令。



被告陳勁輝（40 歲，報稱藝術家），承認於2023年1至2月期間，在德輔道西、英皇道、彌敦道、荔枝角道等20個地點，損壞電箱、偉金建築有限公司7塊維修板、弼街行人隧道牆身、港九潮州公會中學牆身、兩輛中型貨車及排檔及報紙檔等。

被告陳勁輝認刑事毀壞被判感化。(資料圖片)

認引起好多誤會及影響咗公帑

被告今日沒有律師代表，他求情說：「我做咗呢啲嘢引起非常多嘅誤會同埋唔方便，影響咗公帑，我想講一次對唔住。」

透過學徒計劃學習街頭藝術

裁判官判刑時指，被告坦白認罪，並且願意作出賠償，故此法庭早前已下達2.65萬元賠償令。根據感化令適合性報告，被告早年透過學徒訓練學習街頭藝術，其後成為一名自由身工作者，2017年開始獨自經營工作室，並有超過5年時間開班授課。

涉事塗鴉字樣。（讀者提供）

被告有嚴重酗酒問題

裁判官續指，報告顯示被告有穩定家庭，亦有嚴重酗酒等問題，但他在本案後對自身問題有更深入了解，亦有努力解決，他承認行事之前未有想清楚法律後果，對此有所反省並感後悔，感化官認為判處較著重輔導感化令合適。

官喻與感化官好好合作

裁判官在考慮整體情況後，決定給予「最後一次機會」，依從感化官建議判被告接受12個月感化令，期間需依從感化官指示工作和居住、接受精神或心理治療及參與輔導小組活動，並勸喻被告要與感化官「好好合作」。

案件編號：KCCC3020/2023