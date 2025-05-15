今日新聞8分鐘｜保安阻上樓外賣員互罵｜早會吃包中學生襲擊老師

紅磡寶馬撞男途人送院不治 酒測錄得度數未超標 司機涉危駕被捕

紅磡發生車禍。今日（15日）凌晨2時許，一輛寶馬沿戴亞街往黃埔花園方向行駛，途經紅磡邨紅昇樓對開時，撞倒一名42歲外籍男途人，傷者倒地受傷，昏迷由救護車送往伊利沙伯醫院接受搶救，期間救護員一直為其進行心外壓，惜延至清晨證實不治。

尖沙咀剪刀傷人｜傷者自述：無預兆一腳踢埋嚟 追住我捅5處受傷

尖沙咀昨午（14日）發生傷人案。一名姓黃（26歲）女子於廣東道附近，被一名陌生女子用腳踢及用剪刀刺傷，她手及嘴部受傷；現場另外一名姓鄭（36歲） 女子亦被踢傷，報稱腹痛，兩人雙雙送院治理。其中被剪刀刺傷的女傷者，今日（15日）凌晨時份在社交網站講述事發經過，並張貼展示其傷勢的圖片。

消委會易潔鑊｜IKEA鑊$130性價比最高 勝$1750德國WMF、便宜12倍

【消委會／消委會測試／易潔鑊／IKEA宜家家居／法國特福／AEON TOPVALU／性價比】易潔鑊為居家必備的廚具，在坊間五花百門的產品中，究竟哪一款才是性價比最高？消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊，結果發現有8款樣本的總評分獲得五星級。

當中以IKEA宜家家居一款內地製造的平底鑊最便宜，只售130元，更在防黐底及熱力分布上取得不錯的表現，可謂是性價比最高之選。若以傳熱速度測試為例，IKEA樣本只花費3分33秒，反觀法國特福Tefal的一款樣本，大約零售價為349元，卻需時8分02秒，即時間上相差2.2倍。

五星級樣本中收費最高為德國品牌WMF的易潔鑊，同樣為內地製造，但索價1,750元，即購買一隻WMF易潔鑊，相等於購買13隻IKEA平底鑊。不過該品牌提供長達5年的保養期限，IKEA則沒有提供保養服務。

恒生裁員｜受影響員工佔核心業務人手1% 助借職員房貸同事紓財壓

恒生（0011）確認裁員，指出受影響員工數目佔核心業務員工總數約1%。該行指出若受影響員工正採用職員房屋貸款計劃，亦會全力支持有關同事，以紓緩其即時財務壓力。

遭女保安阻上樓 外賣員爆粗互罵：咁大權力呀？ 挑釁影片惹熱議

網上再流傳「外賣員大戰女保安」影片，女保安激動指罵，阻止外賣員上樓送外賣，「唔畀你上！」，外賣員反擊，「同個客講，順便同埋你主管講，搵過第二份工啦，好冇呀？」、「哇，咁大權力呀？」，兩人爆粗互罵1分多鐘，外賣員一度揚言要報警。

影片引來網民熱議，有人支持女保安，「我唔信阿姐會無情情發火鬧人，一定前面有啲事發生咗先會咁」、「外賣仔成日搞事，以為自己好有趣味」，不過亦有人說「好多保安X以為自己係差佬嚟」、「特別去啲高尚住宅，啲保安都覺得自己高人一等，唔講以為你喺到有份住」。

而片主事後解釋發生口角起因，「入咗座頭摸緊身份證，佢以為我直上，一嚟大聲X喝，喂身份證啊」，相信是覺得女保安態度不好而拍片互罵。

葵涌中學男生疑因早會時吃麵包與老師爭執 持木工雕刻刀施襲被捕

昨日（14日）上午9時03分，警方接獲報案，指華景山路4號一間中學，一名男學生疑與一名男老師爭執，期間以木工雕刻刀襲擊老師，令對方流血受傷。警方到場拘捕該名學生，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」；而58歲姓周老師則被送往瑪嘉烈醫院治理。案件現交由葵涌警區刑事調查隊第六隊跟進。

據知，該學生疑因早會時進食，被老師制止時起爭執，繼而施襲，老師的額頭及頸部有輕微鎅傷，在醫院經包紥處理後毋須留醫，即日出院；初步調查未發現涉事師生以往有爭執，疑有人一時衝動所致。

01獨家｜賴昌星入稟香港高等法院控告商人 涉廈門土地權益

曾潛逃加拿大12年的廈門遠華走私案主犯賴昌星，2011年被遣返中國，走私和行賄罪成被判終身監禁，沒收個人全部財產。《香港01》發現，已服刑十多年的賴昌星，2024年9月突然入稟香港高等法院，控告一名香港商人，牽涉廈門黃金地段地皮的權益。

新冠｜劉宇隆稱重症較去年高峰少 非脆弱人群可多外出「拼經濟」

衞生防護中心表示，新冠病毒社區整體活躍程度近月持續上升，最新有兩宗兒童感染新冠嚴重個案。聯合科學委員會主席、港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，現時新冠病毒在社區的活躍程度比去年高峰期高，但出現重症的嚴重個案較少，他認為病毒對社會影響愈來愈輕。

劉宇隆又指，健康的市民日常已無戴口罩外出必要，至於是否接種新冠疫苗，他指高風險市民可考慮接種，但稱個人決定，又笑言市民可以多外出「拼經濟」：「無病無痛嘅人可以正常生活，困喺屋企好慘㗎真係。」

特朗普訪沙特超狂待遇曝光 「流動麥當勞」待命 F-15戰機護航

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是出了名的快餐愛好者，13日到訪沙特阿拉伯（Saudi Arabia），當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。

英國提高永居門檻 議員促交代是否影響BNO移英港人 政府將評估

英國為減低移民數字，5月12日提出把永久居留申請門檻的「標準定居資格年期」（standard qualifying period for settlement）由5年提升至10年，並引入積分制。據英媒報道，政府將評估是否把英國國民（海外）護照簽證（BNO簽證）納入其中，英國多位議員則促政府交代，並提議讓BNO移英港人學生在修讀大學時可享本地生學費資格。

江蘇揚州水豚｢豆包｣外逃40日 動物園發特別懸賞公告

內媒《澎湃新聞》報道，5月11日上午，江蘇省揚州市茱萸灣風景區管理處發佈一則懸賞公告，稱茱萸灣動物園的卡皮巴拉（水豚）豆包於4月3日出逃，至今已達40天，動物圖發出特別懸賞：凡提供豆包出逃有效信息者均可獲贈茱萸灣門票一張。