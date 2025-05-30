今日新聞8分鐘｜何伯何太爭執互襲擊｜專訪448天病假事件涉案翁

國際調解院｜王毅：調解超越「零和思維」 與東方之珠交相輝映

外交部長王毅今日（5月30日）在國際調解院簽約儀式上致詞，表示今日有32個國家代表簽署公約。他感謝50多個國家代表與近20個國際組織高級領導出席簽字儀式，並讚揚香港具有得天獨厚的優勢，「相信調解院這顆新星將與東方之珠共同成長，交相輝映。」希望調解院「推動國際爭端解決機制向公平、普惠方向發展，提升全球南方在國際治理中的代表性和發言權」。

青衣西北交匯處司機遭溜前泥頭車夾兩車之間 送院搶救不治

今日（30日）上午9時22分，青衣西北交匯處發生嚴重車禍。警方接報一名重型貨車司機，被其溜前的車夾住，重傷昏迷。救援人員將傷者救出，送往仁濟醫院，惜告不治。

深水埗白衣男擋貨車遭司機摑臉 警方反黑組調查後拘兩男

網上流傳影片，本周三（28日）深水埗福榮街有貨車司機被一名白衣男子擋在車頭，司機激動爆粗大罵，報警期間更出手打了白衣男臉部一巴，事件引起網民熱議。警方經調查後，昨天（29日）在深水埗區分別以涉嫌「公眾地方内擾亂秩序行為」及「普通襲擊」拘捕兩名男子。

屯門菁田邨何伯何太爭執 互襲全身浴血 同涉傷人罪被捕

因接受電視台採訪而聲名大噪的何伯，繼周日（25日）向人噴殺蟲水被捕後，今日（30日）與何太互相襲擊，與妻子同涉傷人罪被捕。今早8時29分，警方接獲一名屯門菁田邨菁信樓住客報案，指搭𨋢時停在其中一樓層，開𨋢門時發現一名年約70多歲老翁頸部受傷流血，擔心會有危險。警方趕抵後，發現上址有一男一女受傷，全身染血，男子頭及手指受傷，女子後腦位置有刀傷。救護員到場後，二人清醒被送往屯門醫院治理。

01獨家｜食環女職員448天病假事件 被索償$44萬涉案翁：應會破產

一頭橙紅短髮、架上方型幼框眼鏡，身穿印花短袖衫褲，打扮時髦的紅VAN司機「李嫂」，已屆88歲高齡。李嫂駕駛棍波「戰車」，來往上水至坪輋，貼上藥膏布的左手操控波棍揮灑自如，人車合一，聲如洪鐘豪言：「棍波先有力！自動波冇力！」

MIRROR演唱會墜屏幕 3名職員被指欺詐康文署 全部罪名不成立

男團MIRROR在2022年於紅館舉行演唱會時，有屏幕在表演期間墜下，令舞蹈員李啟言(阿Mo)等嚴重受傷，3名有份負責統籌的職員，被指向康文署呈交錯誤資料，結構工程師根據該些資料認為設備合乎標準，令康文署批准演唱會進行。3人因而被控欺詐罪，案件去年10月開審，控方指天台懸掛器材重達5萬磅，被告呈上的資料卻報稱只重1.23萬磅，即只是實際重量的約四分一，且在意外發生前一天已出現傾斜；辯方指意外是悲劇，呈上資料有錯是疏忽，但未致刑事程度的欺詐。案件今(30日)在區域法院裁決，3名被告被裁定全部罪名不成立。

暫委法官鍾明新在判辭指，控方未能證實三名被告涉案時知悉電視屏幕的實際重量。此外，控方亦未能證明涉案負重表聲稱裝備的重量和實際不符，是導致電視屏幕墮下的原因。

大欖隧道｜5.31早上5時起全面實施「易通行」 一文看清新收費

政府明日(5月31日) 0時0分收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。大欖隧道轉用「易通行」後，「快易通」通道會取消，同日亦會實施新收費，私家車在繁忙時段收45元、一般時段收30元、非繁忙時段收18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車全日收43元。

廣東現火流星劃破天際 黑夜瞬時變白晝 網民稱聽到巨響｜有片

周三（5月28日）晚，廣東茂名疑似出現火流星點亮夜空，有網民表示「突然一聲巨響，天都被照亮了。」此外，廣東湛江、海南北部亦同樣有目擊者。