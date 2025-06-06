沙田恒生銀行劫案｜47歲男涉收贓獲准保釋 7月上旬報到
撰文：凌逸德
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沙田置富第一城商場恒生銀行劫案，警方一共拘捕3人，包括49歲刀匪、協助潛逃的34歲女友及一名涉嫌「處理贓物」自首的47歲男子。警方今日（6日）表示，該名47歲被捕男子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。
而涉案刀匪早前已被暫控一項「行劫」及一項「企圖爆竊」罪，案件今日在沙田裁判法院提堂。至於其34歲女朋友涉嫌「協助罪犯」，獲准保釋候查，於7月上旬向警方報到。
周一（2日），一名刀匪持約30厘米長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值38.2萬港元及外幣。警方數小時後鎖定49歲姓仇男疑犯身份，但當日疑犯在34歲姓黎女朋友陪同下潛逃內地。翌日（3日）他在深圳落網，當晚即移交香港警方及拘捕，並揭發他事前曾企圖爆竊清水灣道一間獨立屋；女友回港時，亦涉「協助罪犯」被捕。
及至昨日（4日），一名47歲姓劉男子向警方自首，指刀匪曾將打劫得來的10萬港元交予他，他向警方繳回8萬港元，涉嫌「處理贓物」被捕，據知二人為朋友關係。
劫案發生後 大批警員到場調查
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警一度掩至沙田第一城調查 飛虎隊人員奉召到場協助
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