20歲女粉嶺工廈搵男朋友後「吵大鑊」 菜刀施襲激動企跳終被捕
撰文：凌逸德
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粉嶺發生企跳及傷人案。今日（9日）凌晨約1時39分，一名女子危坐在安全街4號華懋安泰工貿中心天台，其朋友慌忙報警。幸人員接報趕抵時，該名女子已自行返安全位置。
警員在場調查後，發現該名姓袁（20歲）女事主，事前往上址一貨倉尋找於該處工作的姓洪（25歲）男朋友，雙方因感情問題爭執，期間袁女以菜刀施襲，她事後情緒激動，由救護車送往北區醫院檢查，最終涉嫌「傷人」被捕扣查。洪男則手部受傷，自行前往北區醫院治理。
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