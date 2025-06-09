20歲女粉嶺工廈搵男朋友後「吵大鑊」　菜刀施襲激動企跳終被捕

粉嶺發生企跳及傷人案。今日（9日）凌晨約1時39分，一名女子危坐在安全街4號華懋安泰工貿中心天台，其朋友慌忙報警。幸人員接報趕抵時，該名女子已自行返安全位置。



警員在場調查後，發現該名姓袁（20歲）女事主，事前往上址一貨倉尋找於該處工作的姓洪（25歲）男朋友，雙方因感情問題爭執，期間袁女以菜刀施襲，她事後情緒激動，由救護車送往北區醫院檢查，最終涉嫌「傷人」被捕扣查。洪男則手部受傷，自行前往北區醫院治理。



現場為粉嶺安全街4號華懋安泰工貿中心。（Google Map截圖）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！