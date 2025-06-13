被捕車主為汽車愛好者　數萬元買退役警車收藏　非法賽車後棄車

《香港01》上月17日曾報道有警車沿觀塘道高速追逐兩部私家車，消息指該輛警車早已退役，有汽車愛好者購入後，與其他車友非法賽車，大玩一場「兵捉賊」鬧劇。警方昨日（12日）拘捕涉案退役警車的車主，他涉嫌冒警等７宗罪。

據了解，被捕人是一名汽車愛好者，與朋友購入退役警車收藏。被捕人去年8月以數萬元現金向承包公司買入退役警車作收藏，並貼上了假冒的警車車牌字體。據知，他與另外10部車為非法賽車團隊，於上月17日由荃灣開始賽車至九龍灣，沿途再折返荃灣，期間該退役警車曾閃爍警車的紅藍燈從後推動各車輛前，以平均時速每公里120小時飛馳。



5月17日「警車」由荃灣出發上演兵捉賊鬧劇

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被捕人報稱兼職巴士司機，已任職3年，他曾於去年在社交平台張貼了一張照片，照片中可見涉案退役警車停泊在元朗一村屋旁。消息指，警方經調查後證實該村屋為被捕人住所，並於昨日（12 日）將他拘捕，他涉嫌干犯「在路上賽車或試驗車速」、「假冒警務人員」、「使用虛假文書」、「在取消資格期間駕駛」、「駕駛無牌車輛」及「駕駛時沒有第三保」7宗罪。

消息指，被捕人於去年8月以數萬元現金向承包公司買入收藏，但沒有作很多的改動，只是去除了原本的警察字樣，貼上了假冒警車車牌字體。而被捕人以月租方式將退役警車停泊在古洞車庫，並於上月17日參與非法賽車後，將退役警車棄置，相信車輛並沒有作其他的用途。不過警方調查後，發現其車庫中還有另外兩部由他的朋友購入和收藏的退役警察車輛。

案件中警方一共拘捕8人，他們均為汽車的愛好者，部分人因應邀在社交媒體上月17日的賽車活動而認識。

警車「追截」兩輛快車 遇紅燈三車同時停下 無人執法