重組退役警車非法賽車過程　時速120公里　8分鐘荃灣飆至九龍灣

有汽車愛好者購入退役警車後，於5月17日凌晨與其他車友非法賽車，並以退役警車殿後亮燈推動各車前進，大玩一場「兵捉賊」鬧劇。據知，當日連同退役警車，有11部車輛參與非法賽車。各車輛以時速120公里在馬路飛馳，遠超該些路段上限70公里。而綜合3段車Cam片段，非法賽車團隊僅以8分鐘就由荃灣駛至九龍灣，完全漠視交通安全及法紀。



5月17日「警車」由荃灣出發上演兵捉賊鬧劇

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消息指，當日該個非法賽車團隊約由11部私家車組成，當中包括一輛已退役的警車。當日凌晨1時許，該團隊在荃灣集合後，便開始在馬路上非法賽車，一路駛向九龍方向集合，沿經荃灣路、呈祥道、龍翔道、啟祥道等，總距離約17公里。

《香港01》綜合5月17日在社交平台流傳的兩段警車追車影片，連同讀者莫先生向本報提供的車Cam片段，重組當日警車追截的全貌。當日該輛「警車」於凌晨1時14分由荃灣大涌道與荃灣路開始追截至少6輛快車，並一直沿荃灣路駛出九龍，附近一輛的士見「警車」執法，亦減慢車速。

警車「追截」兩輛快車 遇紅燈三車同時停下 無人執法

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然後莫先生在凌晨1時許駕車至九龍灣附近，目睹警車追逐兩輛福士GOLF和Subaru STI私家車。有Youtube片段顯示，凌晨1時22分正逃避警車追截的福士GOLF和Subaru STI私家車駛至九龍灣啟祥道輔警總部對開路口時，竟然按照交通燈號停車；更離奇的是尾隨追截的警車亦按紅號停車，但竟然沒有上前截查，反而一同等候轉燈，剛剛追車劍拔弩張的氣氛一掃而散。影片上傳者更以「停低俾佢拉，差人根本唔會拉」為片段標題，整件事件非常詭異。

由1時14分起至1時22分，短短8分鐘已由荃灣駛至九龍灣，沿途該輛退役警車亮著的紅藍燈從後推動各車輛前進，平均車速達每小時120公里，遠超過該些路段的車速上限每小時70公里。

消息指，警方翻查行車記錄儀後，已識別出其中9部非法賽車的私家車牌，並確認由另外9名人士駕駛。連同涉案的退役警車，整個團隊共涉及10部車輛。警方昨日（12日）已上門拘捕8人，包括退役警車的車主，並扣查他們的車輛作證物。