退役警車參加非法賽車　上演兵捉賊鬧劇　車主涉冒警等4罪被捕

《香港01》上月17日曾報道有警車沿觀塘道高速追截兩輛私家車，消息指該輛警車早已退役，有汽車愛好者購入後，與其他車友非法賽車，並利用退役警車殿後亮燈，推動各車前進，大玩一場「兵捉賊」鬧劇。本報早前接獲讀者提供的片段，連同社交平台流傳的兩段車Cam片，拍攝到「警車」追車的過程。消息指，當晚連同退役警車共有10輛車在荃灣至九龍灣一帶非法賽車，警方昨日（12日）已拘捕8人，包括退役警車的車主，他涉嫌干犯「冒充警務人員」、「使用偽造文件」、「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等宗罪。



5月17日「警車」由荃灣出發上演「兵捉賊」鬧劇

+ 1

消息指，5月17日凌晨1時許，有11輛車在荃灣開始非法賽車，並前往九龍方向集合，沿途經過荃灣路、呈祥道、龍翔道及啟祥道，全程約長17公里。各車輛高速行駛，非法賽車後折返荃灣，沿途該輛退役警車亮著警車的紅藍燈，從後推動各車輛前進，令其他駕駛者以為有警車追車執法，實際上只是有人冒警的鬧劇。而參與非法賽車的車輛平均車速為每小時120公里，超過該些路段的車速上限70公里。

據知，經機電署證實涉事「警車」並非現役警車，因所有相同型號的警車（Audi A6 Avant）已於2024年10月全數退役，而車輛移交給承包商處理之前，車輛上的警察標誌和標記應已被相關部門處理，車輛亦不能再次在港註冊使用。

而涉案退役警車真正車牌為「AM8083」，早於2024年8月售予一間處理廢棄汽車的公司。而有買家購入退役警車後，為了樂趣自行貼上了假冒的「AM8059」字體，但真正的「AM8059」警車一直存放在機電工程署欣澳車場等候棄置。

5月17日，一輛警車窮追不捨。（讀者莫先生提供影片截圖）

據知，警方經調查後，識別到9部參與非法賽車的私家車車牌，相信由另外9人駕駛。昨日（12日）採取行動拘捕了8人，包括退役警車的車主，並扣留他們的車輛作證物。而警方亦核對退役警車的的底盤引擎號碼，確實與退役的「AM8083」警車符合。

該名退役警車的車主涉嫌「冒充警務人員」、「使用偽造文件」、「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」4罪。

警車「追截」兩輛快車 遇紅燈三車同時停下 無人執法