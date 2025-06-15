興華邨兩男積怨相逢「眼超超」 1人遭刀刺腋下 七旬翁逃去自首
撰文：戴慧豐 羅日昇
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柴灣興華邨發生持刀傷人案。今日（15日）傍晚5時57分，警方接獲一名姓林（60歲）男子報案，指在興翠樓後樓梯附近與一男子爭執，被對方用一把23厘米長的生果刀刺傷。事主腋下受傷流血，清醒由救護車送往東區醫院治理。施襲者則逃去無蹤，及至晚上約7時44分，有人報案自首，警員在興翠樓對開，以涉嫌「傷人」拘留一名姓吳（73歲）老翁，並檢獲涉案生果刀，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。
消息稱，案中兩男為街坊，素有積怨。二人今日又在公園狹路相逢，雙方疑因眼神目光問題爭執，有人怒極從背囊取出利刀，刺傷事主左邊腋下。現場所見，興翠樓後樓梯對開休憩公園地面，遺下血漬及一張膠櫈。警方正調查血案因由。
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