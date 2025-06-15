一周200宗網購騙案涉$550萬　25歲男Threads買BLACKPINK飛中伏

過去一星期（6月8至14日），警方共接獲逾200宗網上購物騙案，涉款逾550萬元。騙徒除於傳統交易平台及社交媒體平台出沒外，近日亦出現於社交平台Threads上。警方本周共接獲14宗與Threads相關之網購騙案，近10宗涉及演唱會門票。



其中一名25歲男子，於Threads發現有人放售兩張BLACKPINK演唱會門票，遂透過其關聯之Instagram帳戶聯絡。受害人不虞有詐，透過轉數快轉帳港幣4900元至對方戶口，以換取演唱會電子門票的動態二維碼，最終對方失聯，蒙受損失。



警方本周共接獲14宗與Threads相關之網購騙案，當中近10宗涉及演唱會門票。（CyberDefender 守網者 Facebook）

為免墮入網購騙案，警方提醒市民在社交平台Threads網購時，應留意對方Threads及Instagram帳號的帳戶資料，例如帳戶的建立日期及帖文留言等，並儘量選擇當面交收。如有懷疑，應立即終止交易。交易前，可在守網者網站 (https://cyberdefender.hk) 的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估。

BLACKPINK將於明年1月24日及25日在啟德體育園舉行兩場演唱會。（圖片來源：BLACKPINK@Facebook）

韓國知名女團BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月展開，各站包括洛杉磯、紐約、多倫多、巴黎、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等地。BLACKPINK將在明年1月24日及25日，一連兩日於啟德體育園舉行演唱會。