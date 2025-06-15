有片｜IFC拉麵店兩女大打出手　港女遭淋湯掟碗血流披面大罵：臭X

昨日（14日）傍晚6時許，國際金融中心（IFC）3樓一間麵店發生打架案。兩名女顧客疑因聲浪問題爭執，互相襲擊，雙雙被捕及送院。一名43歲本地女子被淋湯掟碗，血流披面，情緒激動大罵對方：「臭X！」同時起飛腳還擊，涉嫌「普通襲擊」被捕。至於42歲持香港身份證的內地女子，則涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕；其35歲菲傭亦因被人用手提電話擲傷頭送院。



兩名分別42歲及43歲女顧客各自用餐，鄰座而坐；疑因聲浪問題爭執，持香港身份證的內地女子將一碗湯潑向港女，並用碗襲擊對方；港女則徒手還擊。（網上片段截圖）

昨日傍晚6時04分，兩名分別42歲及43歲女顧客各自用餐，鄰座而坐。據報，兩人因聲浪問題爭執，期間持香港身份證的內地女子﹛將一碗湯潑向港女，並用碗襲擊對方；港女則徒手還擊。混亂中，內地女的35歲菲律賓籍女傭，被人用手提電話擲中頭部，導致頭部腫脹。

事發片段在網上流傳，有人以粗言穢語叫囂，「邊個打邊個呀？死大陸婆！返大陸啦！我告死你呀！」、「真X媽的！臭X！倒湯落我嗰度！」等；亦有目擊者勸止：「Oh my god！Stop it！There's a kid！She's bleeding from the head but still fighting.（我的天呀！停手吧這裡有小童！她（事主）頭流血但仍然打鬥！）」

事件中，內地女頭部及手部擦傷；港女則鼻、手擦傷並流血，心口被燙傷。3人均清醒，被送往瑪麗醫院治理。警方初步將案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「普通襲擊」處理。