有片｜IFC拉麵店兩女大打出手　港女遭淋湯掟碗血流披面大罵：臭X

昨日(14日)傍晚6時許,國際金融中心(IFC)3樓一間麵店發生打架案。兩名女顧客疑因聲浪問題爭執,互相襲擊,雙雙被捕及送院。一名43歲本地女子被淋湯掟碗,血流披面,情緒激動大罵對方:「臭X!」同時起飛腳還擊,涉嫌「普通襲擊」被捕。至於42歲持香港身份證的內地女子,則涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕;其35歲菲傭亦因被人用手提電話擲傷頭送院。



兩名分別42歲及43歲女顧客各自用餐,鄰座而坐;疑因聲浪問題爭執,持香港身份證的內地女子將一碗湯潑向港女,並用碗襲擊對方;港女則徒手還擊。(網上片段截圖)

昨日傍晚6時04分,兩名分別42歲及43歲女顧客各自用餐,鄰座而坐。據報,兩人因聲浪問題爭執,期間持香港身份證的內地女子﹛將一碗湯潑向港女,並用碗襲擊對方;港女則徒手還擊。混亂中,內地女的35歲菲律賓籍女傭,被人用手提電話擲中頭部,導致頭部腫脹。

事發片段在網上流傳,有人以粗言穢語叫囂,「邊個打邊個呀?死大陸婆!返大陸啦!我告死你呀!」、「真X媽的!臭X!倒湯落我嗰度!」等;亦有目擊者勸止:「Oh my god!Stop it!There's a kid!She's bleeding from the head but still fighting.(我的天呀!停手吧這裡有小童!她(事主)頭流血但仍然打鬥!)」

事件中,內地女頭部及手部擦傷;港女則鼻、手擦傷並流血,心口被燙傷。3人均清醒,被送往瑪麗醫院治理。警方初步將案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「普通襲擊」處理。