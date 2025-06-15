兩月大都柏文狗女遭剪耳縫紙杯　颱風下棄奧海城公園染病毒終不治

颱風「蝴蝶」日前逼港期間，不時風雲色變，有市民卻在周五（13日）凌晨赫見一隻僅約兩個月大、被剪耳都柏文狗女，被遺棄瑟縮於奧海城公園櫈底，最終因感染犬小病毒腸炎不治。狗女的雙耳慘遭修剪，更被人用針線、膠水縫起固定在紙杯上。動物組織懷疑涉及繁殖埸，事件引發網民震怒，要求追查。警方表示接獲報案，案件交由動物罪案警察專隊跟進。



狗女雙耳被修剪，更被人針線、膠水縫起固定在紙杯上。（Facebook 520浪浪加油站 加油寶貝）

據接收狗女的「520浪浪加油站」專頁透露，狗女於周五（13日）凌晨約4時被途人發現，她當時因狂風暴雨瑟縮於奧海城公園櫈底，並出現脫水、肚痾狀況，懷疑遭繁殖場遺棄，懷疑事件涉及繁殖場，直斥「想問一問呢啲繁殖場幾時先至肯收手？有病就將啲狗掉咗出嚟係咪黐孖筋啊！發現呢隻BB嘅時候呢，佢個頭仲係有個紙杯喺上邊」。

狗女雙耳被修剪，更被人針線、膠水縫起，固定在紙杯上。（Facebook 520浪浪加油站 加油寶貝）

狗女其後送到獸醫診所檢查時，突然體溫急劇下降，不久後便離世，檢查證實因感染犬小病毒腸炎致命，「我哋都通知咗善终公司嗰邊，亦都叫咗醫生幫『刀B』（都柏文BB）拆咗個紙杯佢，唔希望刀B走嘅時候帶埋個紙杯走」。該專頁指遺棄位置附近有閉路電視，已報警希望找出遺棄者。

事件在網上引起關注，其中藝人裕美亦拍片撻伐，指她的義工團隊參與救助，並希望網民廣傳事件，早日將肇事者繩之於法。

警方表示，今日（15日）接獲一間寵物機構職員報案，指一名途人於周五（13日）凌晨，在旺角海泓道附近一公園內，發現一隻兩個月大、受傷的都柏文狗女。該名途人遂向報案人求助，並將狗隻送往獸醫診所治理，但經搶救後死亡。報案人懷疑狗隻曾受到不恰當對待。案件現交由旺角警區刑事調查隊第十隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。