警旺角長旺道單位搗毒窟拘2男1女　包括經營者　檢冰毒及吸毒工具

旺角警區特別職務隊根據線報及深入調查後，今日（17日）突擊搜查長旺道一單位，並搗破一個懷疑毒窟，在單位內檢獲2.1克、市值約800元懷疑「冰」毒，和一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等。



行動中，人員在該單位內拘捕一名50歲本地女子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外兩名同樣58歲的本地男子，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。被捕女子現正被扣留調查，其餘被捕人則已獲准保釋候查。



單位內兩名58歲的本地男子，涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。（警方提供）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。