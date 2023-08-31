阮民安虛構少女涉暴動需籌款歛財　官斥比鋌而走險更卑劣　囚26月

歌手阮民安(Tommy)，虛稱少女A被控暴動罪需賣曲奇籌款，阮利用其社交平台作宣傳，並透過其小舅戶口收取逾71萬元，再傳到阮名下戶口，部份款項更轉入阮的馬會戶口賭博；阮亦有用其社交平台發布仇警言論。阮早前承認煽動及洗黑錢罪，案件今(31日)在區域法院判刑，阮被判入獄26個月。



法官練錦鴻斥被告以道德勒索其他人用金錢支援其他犯法者，其目的顯然是藉此令香港社會不能以現行結構繼續運作，有意把香港分裂出國家，屬危害國家安全的行為，其刑責及刑期亦應等量齊觀。



被告阮民安雖然自詡身處道德高地、著眼香港前途和支持同路人，但其行為是有精心設計和持續的自我宣傳，用以斂財，比一般為勢所逼，或抵受不住引誘下鋌而走險的罪犯更為卑劣。 法官練錦鴻

阮民安曾是一個名為E-kid男子組合的成員，他亦積極參與社會運動。(詳看下圖)

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認洗黑錢逾71萬元

被告阮民安，43歲，承認於2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為罪；並於2021年4月27日至2022年2月15日期間，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉款港幣718,788.27元。

帖文以謾罵為主 無建設性批評

法官判刑時指，被告發佈的帖文只見其對社會新聞作出發洩及口號式的謾罵，內容多是以諷刺 、嘲笑方式，迎合及挑撥市⺠對政府及維護秩序者的憎恨和不滿，及對政府和現行法制的輕蔑，從無提出任何有建設性的批評，或改善的方案。

自詡身處道德高地斂財行為卑劣

至於被告與他人合作捏造少女A，法官斥被告像製作連續劇一樣，捏造人物和情節，以道德綁架他人的同情並繼續捐款。被告雖然自詡身處道德高地、著眼香港前途和支持同路人，但其行為是有精心設計和持續的自我宣傳，用以斂財，比一般為勢所逼，或抵受不住引誘下鋌而走險的罪犯更為卑劣。

為社會帶來負面氣氛案情接近嚴重

法官最後形容，香港社會經歷過前所未有社會事件及瘟疫，被告在此時發帖文是有意再點起火頭，利用其知名度犯案持續3個月，每篇帖文都有數千人傳閱，批評被告的行為有一定的計劃和步驟，雖然並無鼓吹武力，但他以諷刺、謾罵及幸災樂禍的帖文，為社會帶來普遍負面氣氛，案情接近嚴重。

高姿態詐騙勒索通人同情心

至於洗黑錢罪，涉款港幣逾71萬，雖非極大數目，卻是被告是以高姿態詐騙及勒索普通人的同情心得來，犯案時間接近11個月，推論受騙的約有千多人。被告是其中的策劃者，主動安排款項存入其同謀者的戶口，再指示將之存入自己名下，使其刑責不能單純以涉及的數目衡量。基於以上種種考慮，法官就兩罪判其囚26個月，另頒令充公其銀行戶口的逾37.6萬餘款。

法官練錦鴻斥阮民安勒索普通人的同情心，指其騙財手法比一般為勢所逼的人更卑劣。（資料圖片）

訛稱少女A製造曲奇出售籌款

案情指，阮在案發期間發起過多項募捐計劃，包括售賣曲奇為一名被控暴動的的19歲少女A籌款，並會透過其小舅黃天昊的帳戶收款。惟警方發現，並無A的被捕資料，又發現阮及其妻子張倚雯曾在WhatsApp討論創作虛構A及其背景，並訂購第三方的曲奇訛稱由A製造，又稱售賣得益會用以資助A。

阮曾把逾100萬元轉至馬會戶口

2021年3月至2022年2月期間，黃的戶口收取3907筆款項，總數逾200萬元，其中與A 有關有1657筆款項，涉款逾71萬，期內黃的戶口被多次提款合共約165萬元，款項均存入阮的帳戶，阮又將逾100萬元轉賽馬會戶口用作賭博。

阮民安發佈的煽動言論包括詛咒及嘲諷警員及法官。(詳看下圖)

用其社交媒體發布詛咒警員

此外，阮又透過其Facebook和Instagram帳戶，多次發佈煽動性帖文，包括在高級女督察林婉儀殉職時寫：「值得慶祝的好消息」、「淨係笑，香檳都唔飲返杯，會唔會太唔夠重視啦」；他又詛咒被野豬咬傷的男警細菌入血，稱：「最緊要人有事」，又謂：「成日聽啲老人家講香港啲野豬好有靈性，專咬仆街」等。

亦有帖文詛咒法官

除了警察，國安法指定法官蘇惠德傳因心臟病入院，阮發帖文稱其病情是其「報應」，又發文稱：「呢兩年，有好多畫面，事情都令到我哋好傷『心』。但回頭一看，原來有得傷『心』都絕非必然。至少，阿蘇鳩官就冇『心』可以傷了。慘」，又稱「香檳，READY？」

曾發布宣陽港獨等言論

其他煽動言論包括：對行政長官作無理憎恨、宣揚港獨、指「手足」被捕是政權不公、歌頌2019年中大暴動案的社運人士、《立場新聞》和《蘋果日報》因報道真相而「被消失」等。

案件編號：DCCC 424/ 2022