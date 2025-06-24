唐佳逝世｜4名親友到殮房辦理認屍手續 神情哀傷
撰文：黃煦緻
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資深藝人雪妮丈夫唐佳昨日（23日）在佐敦墮樓身亡，終年88歲。死者4名親友，今日早上到葵涌殮房辦理認屍手續，各人神情哀傷。
今日（24日）早上9時左右，1男3女親友到葵涌殮房辦理認屍手續，逗留約1小時後匆匆乘車離開，未有透露病榻中的雪妮是否知道噩耗。
事發於昨日（23日）下午約5時，一名男子由柯士甸道與松山道交界一大廈天台墮樓，飛墮馬路，身首異處，當場身亡；警方封鎖現場，並用帳篷遮蓋其遺體。事件中，一輛途經私家車被血濺中，司機在場協助調查。
警方經調查後證實死者姓黃（88歲），沒有檢獲遺書。其後證實死者為資深藝人雪妮丈夫、前邵氏著名導演及武術指導唐佳（原名黃唐）。
唐佳原名黃唐，曾是邵氏著名武術指導，亦曾導演數齣功夫片佳作。1969年，他與影星雪妮結婚，雪妮為香港甘草演員，曾在粵語長片擔任女主角，亦有拍攝多部電視劇。
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