獨行南亞刀匪劫洪水橋便利店搶的士逃去　警閃電拘40歲男起回的士

元朗今日（27日）凌晨發生持刀劫案，一名獨行南亞賊先持牛肉刀闖入洪水橋一間OK便利店打劫，掠走收銀機現金及香煙後，走至約100米外截乘一輛新界的士逃走，駛離約2公里至元朗水邊圍路，又再亮刀指嚇並趕走的士司機，搶走的士逃之夭夭。



警方今午交代案情時指，翻查大量「天眼」片段後，在元朗山下村尋獲涉事的士；並於今早10時，案發後8小時，在村內截獲持有香港身份證的40歲非華裔疑犯，揭發他沒有駕駛資格，同時起回部份失物，包括7包煙及5000元現金。



元朗警區重案組第三隊案件主管偵緝督察林浩賢指，今日凌晨2時接獲市民報案，指洪水橋一間便利店，一名非華裔男子用黑色垃圾袋遮掩口鼻及上半身進入店舖。 當時店內只有一名女收銀員，男子逗留了幾分鐘後，突然拿出一把大約20厘米長的刀及白色膠袋，指嚇女職員並聲稱打劫。女職員受驚下，交出收銀機內1,550元港幣現金，並按賊人要求，再交出7包香煙。

賊人得手後，隨即在附近洪水橋輕鐵站，截停及登上一輛新界的士，指示男司機駛往元朗。 當駛至朗天路一帶時，賊人突然用刀指嚇男司機並叫他下車。司機下車後，賊人就將的士駛走。過程中，女職員及男司機並無受傷。

警方拘捕一名40歲非華裔男子，起回部份失物，包括7包煙及5000元現金。（張智浩攝）

案件隨即交由元朗警區重案組第三隊接手調查。 人員翻查大量閉路電視後，在元朗山下村尋獲該輛的士，確認的士司機損失一部電話、 一部平板電腦、一條毛巾及3,400元現金。

警方成功於案發後的8小時內，即早上約10時，在村內截獲一名40歲、持香港身分證的非華裔男子。據悉他沒有駕駛資格，警方以涉嫌「行劫」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」罪將他拘捕，他正被扣留調查，稍後將被落案起訴 。 行動中，警方起回部分的失物，包括7包煙、一條毛巾及5,000元港幣現金。

案發後探員在遇劫便利店內調查。(李家傑攝)

警方重申，警方對任何類型的暴力罪案採取零容忍的態度，警方會採取一切果斷的行動，將匪徒繩之於法。根據法例，行劫罪為非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁，市民請勿以身試法。

警員封鎖涉事OK便利店調查，包括翻查閉路電視片段。(李家傑攝)

上月27日，涉案便利店同樣被劫，據了解，上述便利店一名女職員，被一名獨行賊持刀指嚇，乘機搶走收銀機內所有現金，得手後隨即逃去。警方將案件列作「行劫」，暫未有人被捕。據了解，警方發現兩案地點相近、手法相似亦有使用刀具行劫，加上兩案的疑犯外型身高相似，經翻查閉路電視後，證實兩案屬同一人所為。

今日（27日）凌晨事發後，探員到場向便利店負責人調查。(李家傑攝)

賊人曾用刀指嚇一名店員。(李家傑攝)

賊人劫去收銀機內現金及香煙後離去。(李家傑攝)

警員封鎖涉事OK便利店調查。(李家傑攝)