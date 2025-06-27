銅鑼灣禮頓道女司機駕T牌私家車失事　剷行人路撞地產舖釀一傷

銅鑼灣發生驚險車禍。今午（27日）約4時09分，一輛掛有試車牌照「T牌」的私家車，沿禮頓道西行；途至禮頓道32號對開時，失控剷上行人路，再撞向一間地產舖，多名途人見狀報警。救援人員趕至，證實該車一名75歲姓譚男乘客男子眼、頸、肩及腳受輕傷，由救護車送往瑪麗醫院救治。私家車71歲姓馬女司機則幸無受傷。



現場照片和影片顯示，意外後一名男子坐於私家車後座，該車車頭泵把鬆脫；地產舖玻璃爆裂，滿地玻璃碎及雜物。多名消防員到場穩定車身及拯救傷者，亦有大批途人圍觀。



銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，撞毀地產舖，私家車上一人受傷。（fb車cam L（香港群組）/Kobe Li）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，再撞毀地產舖。地產舖玻璃爆裂，玻璃碎散落一地。（fb香港突發事故報料區2.0/Bosco Chu）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，再撞毀地產舖。私家車車頭損毀，地產舖玻璃爆裂，碎片散落一地。（fb我們都是跑馬地長大的/Joseph Yim）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，再撞毀地產舖。私家車車頭嚴重損毀，「鬼面罩」甩脫。