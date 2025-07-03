元朗奪命車禍｜涉案Audi曝光 泊5公里外 大銀幕穿大窿車牌蹤杳
撰文：林子明
出版：更新：
元朗周二（7月1日）發生的奪命車禍，姓伍（71歲）老翁騎單車途經鳳池村對開朗屏路時，被一輛私家車撞飛20米慘死，對方不顧而去。警方翌日（2日）先拘捕車主夫婦；今日（3日）再拘捕19歲司機，據悉他為車主的孫兒，沒有正式駕駛執照，只持過期「學牌」。
涉案車輛「真面目」曝光。《香港01》獲得照片可見，涉事為一輛白色奧迪（Audi）私家車，事後傾斜停泊於朗河路近港頭村對開馬路邊、左前輪壓着行人路壆，距離車禍地點的行車路程超過5公里、距離司機落網的米埔村車程超過10公里。照片可見，該車擋風玻璃爆裂、右邊「大銀幕」穿了一個大洞；車頭則有輕微凹陷，前、後車牌均不知所終。據了解，今午曾有大批探員包圍該車調查。
案發於本周二（1日）傍晚約6時28分，一輛私家車沿朗屏路，往天水圍方向行駛。途至永寧村對開時，撞到騎單車的姓伍（71歲）男子，他被撞飛20米，頭部嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院搶救後，當晚7時06分證實死亡。涉案私家車則沒有停車，駛離現場。
現場可見，單車被撞散，車輪飛上行人路，掛在一個離地約2米的鐵網，座椅亦飛至對面線。地面遺有大灘血跡、一個車牌及奧迪標誌。
翌日（2日）早上約7時，警方先在元朗區，拘捕姓趙（57歲）女車主及姓嚴（67歲）丈夫，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。嚴男獲准保釋候查，7月下旬向警方報到。
及至今日（3日），警方再在米埔村拘捕一姓張（19歲）青年，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。據了解，張為車主夫婦的孫兒，並沒有正式駕駛執照，曾經持有的「學牌」亦已過期，換言之是無牌駕駛。
元朗奪命車禍｜19歲過期學神揸大膽車撞斃單車翁 潛逃兩日被捕元朗奪命車禍｜警拘私家車車主夫婦 消息：孫兒疑為司機被通緝元朗朗屏路私家車撞單車後逃去 騎士彈飛20米昏迷送院搶救不治元朗奪命車禍｜警落馬洲拘19歲男司機 涉危駕等三罪