元朗奪命車禍｜涉案Audi曝光　泊5公里外　大銀幕穿大窿車牌蹤杳

元朗周二（7月1日）發生的奪命車禍，姓伍（71歲）老翁騎單車途經鳳池村對開朗屏路時，被一輛私家車撞飛20米慘死，對方不顧而去。警方翌日（2日）先拘捕車主夫婦；今日（3日）再拘捕19歲司機，據悉他為車主的孫兒，沒有正式駕駛執照，只持過期「學牌」。



涉案車輛「真面目」曝光。《香港01》獲得照片可見，涉事為一輛白色奧迪（Audi）私家車，事後傾斜停泊於朗河路近港頭村對開馬路邊、左前輪壓着行人路壆，距離車禍地點的行車路程超過5公里、距離司機落網的米埔村車程超過10公里。照片可見，該車擋風玻璃爆裂、右邊「大銀幕」穿了一個大洞；車頭則有輕微凹陷，前、後車牌均不知所終。據了解，今午曾有大批探員包圍該車調查。



涉案白色奧迪（Audi），事後傾斜停泊於元朗朗河路近港頭村對開馬路邊；前、後車牌均不知所終。（讀者提供）

案發於本周二（1日）傍晚約6時28分，一輛私家車沿朗屏路，往天水圍方向行駛。途至永寧村對開時，撞到騎單車的姓伍（71歲）男子，他被撞飛20米，頭部嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院搶救後，當晚7時06分證實死亡。涉案私家車則沒有停車，駛離現場。

現場可見，單車被撞散，車輪飛上行人路，掛在一個離地約2米的鐵網，座椅亦飛至對面線。地面遺有大灘血跡、一個車牌及奧迪標誌。

涉案白色奧迪（Audi），事後傾斜停泊於元朗朗河路近港頭村對開馬路邊；前、後車牌均不知所終。（讀者提供）

翌日（2日）早上約7時，警方先在元朗區，拘捕姓趙（57歲）女車主及姓嚴（67歲）丈夫，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。嚴男獲准保釋候查，7月下旬向警方報到。

及至今日（3日），警方再在米埔村拘捕一姓張（19歲）青年，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。據了解，張為車主夫婦的孫兒，並沒有正式駕駛執照，曾經持有的「學牌」亦已過期，換言之是無牌駕駛。

案發於7月1日晚，死者在元朗朗屏路被撞至昏迷，送院不治；涉案私家車不顧而去。（王譯揚攝）