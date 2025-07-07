拳館教練猝死│Bresson Brel十三年前奪世界拳王　與曹星如屬好友

上周五（4日）晚上，中環威靈頓街86至90號一間拳館內，一名46歲來自非洲剛果民主共和國的男教練，據悉在手持拳靶陪練期間，突然暈倒不省人事，經由救護車送院搶救，惜至昨日（6日）下午證實不治。



拳館於FACEBOOK發佈Bresson Brel噩耗。

事主Bresson Brel，綽號野獸(“The Beast”)，來自非洲國家剛果民主共和國，他於青少年時期在祖國已有輝煌成績，為8屆業餘拳擊冠軍，隨後入選國家隊並當上隊長，但因當時其祖國發生內戰，即使晉身奧運但亦未能圓夢；隨後遷往南非並當上職業選手，繼而於2009年來港發展，並於2012年勇奪UBO （Universal Boxing Organization）世界拳擊冠軍，成為「世界拳王」。

Bresson Brel選擇了在香港成家立室，並有了下一代，與妻子育有4名小朋友。在奪冠之後，他選擇了放下比賽，擁有職業拳擊教練執照的他，自不然會以教拳作為人生下半場的職業。Bresson在中環一間拳館任教，他在教拳期間，認識如今已大名鼎鼎的「神奇小子」曹星如，私下亦份屬好友。

Bresson Brel與曹星如份屬好友。(Bresson Brel FACEBOOK圖片)

其任教的拳館Southpaw Hong Kong，於昨日（6日）晚上於Facebook專頁證實噩耗。拳館發文悼念指：「Bresson 曾代表國家晉身奧運，更勇奪世界冠軍，為祖國贏得無比榮耀。他對拳擊充滿熱情，對教學全情投入，是我們社區中備受敬重的一員，一位摯友、忠誠的丈夫與慈愛的父親。」

Bresson Brel打拳時的英姿。

Bresson Brel為UBO世界拳王。