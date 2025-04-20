民主剛果木船起火沉沒增至148死　疑煮食釀禍有人跳水逃生慘溺斃

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）西北部剛果河有一艘載有500名乘客的木船，於4月15日深夜起火後沉沒，有官員早前指船上有人煮食引至火災，還有乘客在跳船逃生時因不諳水性而溺斃。當局周五（4月18日）證實增至148死，目前還有數十人失蹤。



事發後部份乘客因燒傷送院，當地參議員Jean-Paul Boketsu Bofili對他們處境表示擔憂，強調在火災中受到三度燒燙傷的超過150名乘客，仍未獲得人道援助，指船上因火災而喪生的人數極高。

事發地剛果河是世界上最深的河流，水流湍急，河流全長460公里，而民主剛果近年經常發生船隻沉沒事件。去年10月份，一艘船在基伍湖（Lake Kivu）翻側，78人死亡。同年12月，一艘載有400多人的渡輪在當地東北部河流沉沒，造成至少38人喪,2。

美媒指，深夜乘船出行與出航船隻堵塞航道往往容易引至事故發生。