路透：「侵粉」黑水公司創辦人允介入剛果事務　助保護礦產資源

非洲國家剛果民主共和國的內亂未息，路透社4月17日引述消息人士、剛果政府官員和外交官說法，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的著名支持者、軍事顧問公司「黑水」（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince），已同意協助該國保護該國礦產資源。



圖為2022年12月10日，黑水公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）在美國紐約市參加共和黨活動。（Reuters）

剛果向美政府建議「礦產換安全」

路透社報道，此前剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi） 致函特朗普政府，提出一項「礦產換安全」協議，盼能擊敗反抗軍組織M23。特朗普政府未回應如何操作，但有分析家和前美國官員表示，依靠普林斯這樣的安全承包商，可能是一種選擇。

知情人士透露，鑑於剛果與美國達成的協議，剛果與普林斯之間的任何協商都需經審查。而剛果總統辦公室的消息人士表示，已與普林斯簽署了原則性協議，但關於人員的部署地點和人數等細節仍有待確定。

圖為2025年4月1日，剛果民主共和國警方在第三大城市布滕博（Butembo）巡邏。（Reuters）

未計劃向內亂活躍地區派員

報道引述消息人士稱，普林斯的人員將專注於協助剛果改善稅收，和減少跨境礦產走私，但目前沒有計劃向內亂活躍地區派遣安全人員。

普林斯為「黑水」創辦人，後來因該公司人員殺害伊拉克平民，因此在2010年將這家私人軍事公司改名並出售。

路透社稱，剛果擁有豐富的銅、鈷、鋰和鈳鉭鐵礦（Coltan）的礦物，其中鈳鉭鐵礦廣泛用於智慧型手機、電腦和電動車。