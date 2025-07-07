警西九龍「放蛇」打擊白牌車拘兩司機　一內地漢被控3罪周二提堂

警方西九龍總區交通部今日（7日）在區內打擊非法載客取酬（白牌車），派員喬裝乘客截獲兩輛私家車，拘捕一名55歲本地及一名41歲內地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，該名內地男司機另涉「違反逗留條件」。兩輛涉案豐田私家車，已被扣押至九龍灣車輛扣留及檢驗中心，作進一步調查及檢驗。



被捕本地男司機已獲准保釋候查，8月上旬向警方報到；而被捕內地司機則已被暫控「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「違反逗留條件」，明日（8日）上午在九龍城裁判法院提堂。據了解，該內地司機以訪客身份來港，允許逗留至7月11日；涉案兩車均持有香港車牌 ，分別在油麻地和長沙灣出發，同樣前往長沙灣，車費均約100元。



涉案兩輛豐田私家車被扣查作進一步檢驗。（翁鈺輝攝）

西九龍總區交通部執行及管制組高級督察鄭皓銘表示，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。

西九龍總區交通部執行及管制組高級督察鄭皓銘交代案情。（翁鈺輝攝）

警方呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證，非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。