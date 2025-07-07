海關機場分別拘曼谷及大馬抵港男女 共檢$420萬大麻花和海洛英
撰文：凌逸德
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海關昨日及今日（6及7日）機場偵破兩宗行李販毒案，共檢獲約15公斤懷疑大麻花和2公斤懷疑海洛英，估計市值共約420萬元。行動中，兩名男女旅客已被起訴，明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。
第一案件涉及一名27歲男旅客，他昨日從泰國曼谷飛抵本港，關員替其清關時，在其兩個寄艙行李及個人背包內，發現該批懷疑大麻花和一個含有少量懷疑大麻花的毒品研磨工具。另一案的30歲女旅客，今日從馬來西亞吉隆坡飛抵香港，關員在其手提行李內，發現一批藏於飲品沖劑包裝中的懷疑海洛英。
經調查後，案中被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪及一項「管有危險藥物」罪；被捕女子則已被控以一項「販運危險藥物」罪。兩宗案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。
海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。
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