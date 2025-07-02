粵車南下｜轉機停車場11月啟用　駁巴士直達機場禁區　日限500輛

運輸及物流局局長今（2日）公布，爭取在今年11月實施粵車南下安排。機管局的「Park & Visit」計劃亦會同步實施，機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，位於港珠澳大橋口岸的「轉機停車場」將在11月啟用，屆時內地旅客駕車停泊後，可乘接駁巴士至機場禁區辦理登機手續，毋需處理出入境手續。該停車場共有1800泊車位，預計每日可處理約500車輛。



至於另一個「訪港停車場」，他預計將於明年上半年啟用，旅客泊車後需過關入境香港。



機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，其轉機停車場將在11月啟用。（洪戩昊攝）

旅客泊車後可接駁機場禁區巴士 毋須辦出入境手續

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰指，機管局位於港珠澳大橋口岸的「轉機停車場」將在今年11月投入服務，服務對象為整個大灣區的旅客。他指，該停車場共有1800個泊車位，内地旅客可在底層泊車，停車場系統會自動為車主存車。

停車場亦有接駁至機場禁區的巴士，旅客可乘搭到禁區内辦理登機手續及行李托運等安排。他強調，整個轉機過程無需辦理任何出入境手續。姚指，根據機管局過往數據，每架車約會停泊3至4日，預計停車場每日可處理500架粵車。

此外，姚表示機管局亦籌備大橋口岸的另一個訪港停車場，預計明年上半年可投入服務，同樣服務大灣區旅客。他指，内地旅客泊車後，需經大橋口岸過關，很快便可到達機場機管局城市。他表示，機場城市内的設施正陸續落實，日後旅客訪港後便可參觀。