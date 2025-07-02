粵車南下｜11月起可申請　准駛入市內留港3日　初期每日名額100個

運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）下午4時將舉行記者會，交代「粵車南下」實施安排，運輸署署長李頌恩以及機管局機場運行執行總監姚兆聰亦會出席。



當局計劃於11月起接受申請，獲批車輛准許駛入市內，而非只可停在口岸；初期每日入境名額100個，每趟可留港「幾日」，初步計劃為3日，預計首批獲批車輛年底前便可來港，指定須從港珠澳大橋口岸入境，名額其後因應試行情況檢視。



運輸及物流局局長陳美寶（右）及運輸署署長李頌恩（左）今開記者會，交代粵車南下實施細節。（洪戩昊攝）

機管局機場運行執行總監姚兆聰介紹粵車南下泊車轉機及泊車入境安排。（洪戩昊攝）

按當局計劃，申請來港車輛須於本港運輸署指定的廣東驗車中心通過驗車，並購買相關保險；司機須來港辦理換領駕駛執照手續，要求與本港一致，無額外要求體檢。

申請會規定車輛和司機綁定，當局會提供香港交通規則資訊和視頻予司機參考。對於有人擔心會否增加交通意外風險，當局指本地輛交通意外比率為1.6%，而目前8,500部持有兩地車牌的車輛的意外率0.2%，當中包括左軚車。

至於機管局的「Park & Visit」計劃，即車輛只可停在口岸、不可入市內，會同步實施，無粵車南下的相同要求，如毋須驗車。

陳美寶（左二）與廣東省官員上月30日商討推進「粵車南下」以及優化「港車北上」等工作，旁為運輸署署長李頌恩（左一）。（政府新聞處圖片）

【16:37】至於粵車在港的逗留時間，陳美寶指會與名額、每日車輛數目等因相關，當局會與廣東相關部門商討相關安排，初步預計可逗留約3日，從而鼓勵旅客在港消費住宿。陳美寶並指，運輸署已聯絡部分商場及停車場，改善泊車支付及出入閘安排等，便利廣東旅客。她表示，最重要是向廣東旅客提供泊車咨詢。

運輸署署李頌恩指，粵車來港後必須遵守香港交通規則。當局會跟廣東部門交換違規車輛的資料，兩地亦會探討措施提高違規的驚嚇性。

【16:34】陳美寶指，粵車南下後需要遵守香港法例，並需要根據香港的標準驗車，駕駛者亦必須持有當地有效駕駛執照。運輸署正在籌備相關安排，讓車主換取一個在香港的執照。當局稍後幾個月會與廣東相關部門合作，向廣東居民提供香港道路資訊及法律知識。

【16:24】機場管理局機場運行執行總監姚兆聰指，機管局將在11月將會推出轉機停車場，以服務整個大灣區的旅客。他強調，該停車場為全自動化停車場，車主只要到底層放下車輛，系統便會自動存車。機管局也會安排接駁巴士，送他們到機場禁區辦理托運和登機手續，車主無需辦理出入境手續。他預計，機管局每一日可以處理到約500架車。

至於訪港停車場，他預計將在明年上半年投入服務，使用該停車場的旅客停車後，需要過關進入機場城市。

【16:19】陳美寶表示，機管局港珠澳大橋轉機停車場有1,800個停車位，機管局已構建預約系統，相信可吸引内地市民在停車場停泊之後轉機，加強香港作為交通樞紐的地方。至於入境市區部分，她表示初步每日會有100個預約名額，當局會密切留意推展情況，包括交通和社會反應元素等。她表示，當局會小步快走的方式推進，試好所有安排，再增加名額。

她指機管局在大橋口岸有另一個訪港停車場，讓内地旅客可以泊車，並轉乘其他交通工具進入市區。她表示，兩地政府會積極推展粵車南下安排，希望做到有序推展，用家歡迎，市民安心。陳並指，希望在今年内公佈有關申請細節。

【16:15】陳美寶表示，機管局在大橋附近的自動化停車場是粵車南下的一部分，可提供入境前泊車轉機安排。當局已經超前部署經過大橋入境的部分。她表示，粵港雙方力爭在11月同步實施相關安排。她指，由於粵車使用停車場泊車的安排相對簡單，預計粵車會先開始使用停車場；至於入境市區，由於需要驗車，預計今年内會開始使用。

【16:08】運輸及物流局局長陳美寶表示，港車北上兩年前7月實施，當時市民十分興奮，可透過該政策自駕到訪廣東省旅行探親等。隨港車北上愈來愈受歡迎，至今超過10萬輛參加，平均每五架私家車已有一架參與。她並指，港車北上的車輛，佔港珠澳大橋雙向車流約4成，平均每日6,000車次。

她指粵車南下將啓動，將以超越界限暢順通行為目標。合資格廣東單牌私家車，可以使用港珠澳大橋來香港，確保暢順有序開放。

陳美寶（左一）上月30日參觀由運輸署安排在廣東的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。（政府新聞處圖片）

陳美寶（右一）上月30日參觀由運輸署安排在廣東的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。（政府新聞處圖片）

曾稱每日設限額 顧及本港道路情況

陳美寶上月30日訪問廣州，與廣東省官員召開粵港交通工作專班會議，商討「粵車南下」的安排，期望在有序可控的情況下，為廣東省旅客提供選擇，並為香港帶來嶄新旅客群。

陳美寶早前接受傳媒訪問時表示，實施「粵車南下」不能不考慮本港道路的實際情況，強調香港面積有限，道路交通也非常繁忙，因此會考慮實際情況去設定每日限額，就如港車北上推出初期也只限每日200架。

兩地探討粵車分階段進入市區

對於有報道指「粵車南下」首階段，粵車只可停泊港珠澳大橋香港口岸的自動化停車場，次階段才可駛入市區。陳美寶表示，兩地部門仍在探討方案，若粵車進入市區，一定會分階段落實，政府會做好相應配套。