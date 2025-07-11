港珠澳口岸地盤意外│勞工處向承建商發暫時停工通知書　正查肇因

赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，周四（10日）下午在紅色暴雨期間，發生奪命工業意外。一個猶如「龍門架」的工作平台倒塌，同時有重4噸的工字鐵墮下，兩名燒焊工人一死一傷。其中42歲男工當場不治，另一名姓劉（52歲）男工則擦傷。



​勞工處於周四晚上回覆指，處方高度關注赤鱲角一個建築地盤發生的致命工作意外。意外中一名男工，被拆卸中的金屬構築物的塌下部分擊中死亡，另有一名男工受傷。對於在意外中有工友身故及受傷，勞工處十分難過，並對身故工友的家屬及受傷工友致以深切慰問。



現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，坍塌倒下。（「HongKong CarCam」影片截圖）

勞工處發言人表示，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其搭建、擴建、更改、拆卸及使用有關構築物，直至勞工處信納有關承建商，已採取適當的措施消除有關危害後才可復工。發言人續指，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞工處又提醒，為保障工人安全，承建商必須採取適當的安全措施，當中包括為拆除中的構築物提供必要的支撐防止其意外移動或突然塌下、圍封要進行拆卸工作的區域及採取控制措施防止不必要人士進入該圍封區域。

港珠澳大橋香港口岸順匯路地盤發生工業意外，一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，同時有工字鐵墮下，兩名工人一死一傷。（王譯揚攝）

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年。

勞工處發言人續指，就是次意外，處方會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

傷者（間條衫）清醒送院；工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助。（林振華攝）

同時，處方會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

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