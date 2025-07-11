15歲少年小紅書放售日系公仔中伏　用家長網上銀行轉$40萬予騙徒

警方在facebook專頁「CyberDefender 守網者」表示，近日有一名15歲少年於小紅書放售熱門日系公仔，並透過平台收到訊息，雙方轉用WhatsApp溝通。



對方其後發送偽造的轉帳截圖，聲稱款項已存入少年的支付寶帳戶；少年發現未有收款紀錄後，有人又訛稱已代通報「支付寶客服」，繼而有同黨冒充客服，經WhatsApp主動聯絡少年，指其帳戶遭凍結，需支付保證金解凍。少年信以為真，按指示使用家長手機的網上銀行程式，將近40萬港元轉至騙徒指定戶口。



一名15歲少年於小紅書放售熱門日系公仔中伏，將家長戶口的40萬元轉予騙徒。（「CyberDefender 守網者」 facebook）

為免青少年墮入網上買賣騙案，警方呼籲家長教育子女網上交易安全知識，並在子女進行交易時陪同，鼓勵他們遇可疑情況時，務必先與家長商量；若接獲自稱官方客服之人士來電或短訊，應主動透過官方渠道核實，官方絕不會要求用戶私下轉帳「保證金」；妥善保管手機及支付密碼，並留意子女提出的轉帳要求；交易前使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入相關電話號碼、社交媒體帳號等資料評估風險。

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