內地男銀行戶口助洗黑錢$260萬元罪成　被判入獄加刑至35個月

一名案發時56歲的內地男子，今日（11日）在灣仔區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁35個月。



內地男子今日（11日）在灣仔區域法院被裁定「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁35個月。（資料圖片）

案情顯示，警方於2023年10月共接獲7宗報案，報案人均指懷疑在社交平台墮入網上刷單回佣騙案、援交騙案或投資加密貨幣騙案，他們按指示交付款項至多個本地銀行戶口後，與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。

深水埗警區刑事部人員接手調查案件後，拘捕一名案發時56歲的內地男子，涉嫌「洗黑錢」。被捕人懷疑是傀儡戶口持有人，涉嫌透過一個本地銀行戶口2023年10至11月期間協助清洗共260萬元的犯罪得益。警方徵詢法律意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，該名男子被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立。人員並就案件向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准加重百分之二十五刑罰；最終，他被判處監禁35個月。

警方呼籲市民切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。

另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。