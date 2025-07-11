海關機場拘23歲男旅客　揭毒品扮零食　行李搜獲$230萬「冰」

海關昨日（10日）在機場偵破行李藏毒販毒案。一名23歲非本地男旅客，昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港，關為其清關時，在其手提行李發現6個偽裝成零食的盒子，內藏6包共重約4.1公斤懷疑「冰」毒，估計市值約230萬元。該名男旅客被捕，已被控一項「販運危險藥物」罪，案件於明日（12日）在九龍城裁判法院提堂。



海關拘捕涉案23歲非本地男旅客，在其手提行李檢獲共重約4.1公斤懷疑「冰」毒，估計市值約230萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。