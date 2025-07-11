港珠澳口岸奪命工傷｜陪子中學註冊驚聞噩耗　妻泣：無咗家庭支柱

赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，昨午（10日）紅雨期間，發生奪命工業意外，1死1傷，一名42歲姓黃男工人被重4噸的工字鐵擊斃。



黃男的妻子及岳母，今午忍痛向傳媒申訴，質疑公司在紅雨惡劣天氣下無做好風險評估。黃男與妻子育有一對分別12歲和11歲的兒子，其中一子即將升中，日前放榜得知獲派往心儀中學。黃太昨日陪同兒子註冊入學期間，同時接獲噩耗，「我都唔敢即時同個仔講」，泣訴「我哋本身一家四口，但而家先生走咗之後就無咗個家庭支柱，得返我同兩個小朋友」。



7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者。（林子明攝）

黃太今日在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文陪同下受訪，期間不時哽咽，甚至激動落淚。她憶述，丈夫過去曾從事運輸司機8至9年，惟早前裁員嚴重，丈夫為一家人的生活，於是轉到地盤工作，「叫做有工返先」。她得知地盤工作危險，平日時不時着丈夫「落雨唔好返工」，惟可能丈夫昨早出門時雨勢尚小，故照常上班。

事發於昨午約1時40分，當時紅色暴雨警告生效已生效約一小時。黃太表示，丈夫昨日出事前約一小時，趁用膳時間與她通電話，「我仲同佢講緊好大雨，我話你收工未？佢仲同我講未，未收得工仲要繼續做」，當時丈夫在電話中，沒有提及會否提早下班，或地盤是否有安全地方讓工人避雨，「點知一個鐘之後就係出現咗呢個意外，我喺個電話度已經叫咗佢小心啲架喇……」說到這裏，黃太不禁再次落淚。

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者，其間黃太激動落淚。（梁偉權攝）

黃男生前與妻子育有兩名分別12歲和11歲的兒子，其中一個兒子將於今年9月升中，黃太指，兒子獲派心儀中學，「本身好開心」，更向爸爸表示「好鍾意」該學校，故昨日兒子一睡醒，黃太便陪他到中學註冊，「無諗過註冊途中我哋就收到個咁嘅電話」，她當時也不敢即時將噩耗轉告兒子。

原本的一家四口突然變成「三缺一」，失去家庭支柱。面對丈夫遽然離世，黃太質疑為何工程公司在紅色暴雨警告下，仍堅持要工人開工，「佢哋又無做到風險檢查，就算要開工，唔係應該有安全主任檢測咗，先叫佢地做嘢嘅咩？同埋就算你吊運咗，點解仲可以安排人喺嗰啲高空擲物（吊運物件）下面繼續做嘢？導致我老公而家死咗！」

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者，要求公司交代為何在紅色暴雨警告下，仍要求工人開工。（梁偉權攝）

黃男的岳母亦指出，事發片段顯示，現場有正在吊運的工字鐵只以單鏈吊起，「正常嗰條工字鐵，係要頭尾先至可以balance到個平衡㗎嘛」，只有單鏈吊運，「你一唔係balance，一定會失平衡瀡落嚟㗎嘛，咁你話涉唔涉及人為呢？我想大家自己去討論囉。」

陪同家屬見傳媒的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，正常地盤在吊運物件時，下方「一定要清場，工人要企喺安全位置」，故她要求勞工處盡快徹查在今次事故中，是否整個工序，包括設計、風險評估都出現問題，並盡快向家屬交代。

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（左二）和岳母（右二）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左一）陪同下見記者。（林子明攝）

蕭亦表示，目前黃家面對非常大壓力，除兩個孩子年紀尚小，黃太亦有一段時間無法工作。除了黃男的直接僱主曾經聯絡黃太，表示之後會「有一啲慰問」外，蕭倩文說，希望大判（中國建築）亦釋出誠意，給予黃家最大的協助，以及作出最好的善後安排。

事發在昨午約1時40分，赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸一地盤，一個猶如「龍門架」高大的鐵製工作平台倒塌，同時有一支約12米長、重4噸的工字鐵墮下，造成一死一傷。在地面工作的姓黃（42歲）男工人頭、腳重創，當場死亡，另一名姓劉（52歲）男工當時正在升降台的斗上拆除工字鐵，其間工字鐵墮下碰撞到台斗，劉男墮下，前臂擦傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。離世的黃男則被困在建築物料下，遺體逾兩小時後才成功移走舁送殮房。

▼7月10日港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外．事發一刻▼



現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，坍塌倒下。（「HongKong CarCam」影片截圖）

中國建築昨日回覆查詢稱，公司對昨午「航天走廊」專用行車天橋工地發生工業意外，導致一名工人死亡深感難過，並向工友家屬致以深切慰問；公司正聯同分判商派員聯絡工友家屬，以提供適切支援和協助，並會全力配合當局調查意外原因。

機管局回覆《香港01》查詢時則表示，昨午接獲報告指，承建商於「航天走廊」專用行車天橋工地進行拆卸支架工程期間，有支架倒塌，導致一名工人不治，一名工人受傷，由救護員送往醫院治理。機管局對有工人離世感到十分難過，正與項目承建商跟進，又指目前相關工程已暫停，局方一向十分重視工地安全，會配合相關部門的調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。

▼7月10日港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外▼



港珠澳口岸工業意外疑似平台坍塌，有工字鐵墮下，工人一死一傷。（王譯揚攝）

傷者（間條衫）清醒送院；工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助。（林振華攝）