海關連破兩航空旅客販毒案　檢$2320萬K仔冰毒　拘女教師及18歲仔

海關昨日（12日）在機場連破兩宗航空旅客販毒案，分別從德國法蘭克福及馬來西亞吉隆坡抵港的寄艙和手提行李中，檢獲47公斤懷疑氯胺酮（K仔）及4公斤懷疑冰毒，估計市值約2,320萬元 。



行動中，兩名非本地男女被捕，包括58歲女教師及18歲建築男工人。其中被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪，明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。



案中兩名男女旅客被捕；包括圖中的18歲男疑犯。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任羅秀蘭交代案情指，首宗案件海關挑選了一名從德國法蘭克福飛抵本港的非本地女旅客進行清關檢查，在她的寄艙行李中，檢獲約47公斤懷疑氯胺酮，估計市值約2,100萬元。被捕女子58歲，報稱為教師，案件仍在調查中。

第二宗案件，人員從一名馬來西亞吉隆坡飛抵本港的非本地18歲男旅客，手提行李內檢獲4公斤懷疑冰毒，估計市值約220萬元，他已被控以一項「販運危險藥物」罪，明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，被捕男子報稱任職建築工人，有收取報酬運毒。

羅秀蘭續稱，海關留意到兩宗案件收藏手法各有不同。在第一宗案件中，販毒集團將毒品藏於寄艙行李內，並在行李箱中放置各種日常用品和食物，試圖以僥倖心態逃避海關的檢查；在第二宗案件中，販毒集團採取更為隱蔽的手法，將毒品混雜在手提行李中的各種零食內，企圖以正常的行李物品掩飾運毒意圖，期望能逃過海關的嚴密監控和檢查。

海關連破兩宗航空旅客販毒案，檢獲47公斤懷疑氯胺酮（K仔）以及4公斤懷疑冰毒，估計市值約2,320萬元；並拘捕一男一女。（林振華攝）

海關續指，在未來的日子會繼續監察販毒集團的活動趨勢，適時調整緝毒策略並加強與海外執法機關合作，以從源頭高效打擊販毒活動。

羅秀蘭呼籲，毒品無論對個人、家庭及社會都危害深遠，所以任何人一定要向毒品說不。同時，市民亦都要提高警覺，不要接受任何人聘請或委託，運送受管制的物品進出香港，亦切勿於未確定行李或物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續加強執法，以零容忍態度打擊毒品活動。

海關毒品調查科機場調查課調查主任羅秀蘭交代案情。（林振華攝）

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。