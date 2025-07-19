荃灣石圍角邨火｜警方、消防處、政府化驗所等人員　續到單位調查

荃灣石圍角邨石桃樓一單位昨日（18日）下午發生火警，一名男子墮樓斃命，92歲老街坊走火警時吸入濃煙不適送院。警方列縱火及有人從高處墮下案，由重案組跟進。今日（19日）早上，警方、消防處、政府化驗所及機電署等多個部門先後到火警單位展開調查。



各部門人員到石桃樓起火單位。（黃偉民攝）

各部門人員到石桃樓起火單位。（黃偉民攝）

各部門人員到石桃樓起火單位。（黃偉民攝）

單位戶主與同住的死者有爭執 起火原因有可疑

警方及消防昨晚（18日）交代火警詳情，消防指當時火勢十分大，單位嚴重焚毀，情況不尋常；同時收到訊息指單位戶主與同住的死者有爭執，認為起火原因有可疑。警方指，兩人關係及死者的身份仍待確定。案件列縱火及有人從高處墮下，由荃灣警區重案組接手，呼籲巿民如有資料提供，致電3661 2403與警方聯絡。

一男墮樓亡一老婦吸入濃煙不適 約110人疏散

消防處新界南分區副指揮官李浩賢昨日表示，消防處於下午4時06分接報，指石圍角邨石桃樓17樓一住宅單位發生火警。消防於4分鐘後到場，共調派一條喉及一行動小隊滅火，而早於消防到場前兩分鐘，即4時08分，消防已接獲有一名男子墮樓。火勢於4時29分救熄。

行動中，消防一共調派21輛消防車及救護車輛，一共85名消防及救護員。另外，消防接獲多個求助個案，因此調派了兩隊搜救隊進行搜救，一共協助了30名市民疏散到安全地方。另外，有80名住客自行疏散到安全地方。

警方今早再到石圍角邨調查縱火及墮樓案。（林澤鋒攝）