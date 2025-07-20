颱風韋帕｜風雨下銅鑼灣避風塘火燒連環船　5男女獲救　消防射水

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨0時20分改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），日間大部分時間維持。



在風雨下，銅鑼灣避風塘有船隻起火。今日（20日）凌晨3時41分，銅鑼灣避風塘一艘船隻冒煙起火，火勢猛烈，波及其他船隻。



銅鑼灣避風塘有快艇冒煙起火，火勢猛烈。（李家傑攝）

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水警接報到場，救起3男2女，他們本身在附近沒有起火的船隻過夜，全部人沒有被燒傷，保持清醒，前往附近天橋暫避，消防到場撲熄火勢，去到凌晨5時53分，消防出動2條喉和2隊煙帽隊射水撲火。

水警和消防救起眾人。（李家傑攝）

警方表示，今日（20日）凌晨3時41分，接獲途人報案，指發現停泊於銅鑼灣避風塘的一艘船隻懷疑起火。水警接報到場，救起5人，消防員仍然在進行灌救，經初步調查，懷疑其中一隻船隻起火後，火勢波及停泊於上址的其他船隻。警方及相關部門將繼續跟進火警成因。獲救的3男2女沒有受傷，年齡介乎25歲至42歲，毋須送院。

據了解，由於消防尚未撲熄火勢，所以未能確定起火船隻種類，其中一艘船身較大的船隻最先起火，燒到有沉沒跡象。

水警和消防救起眾人。（李家傑攝）

5名獨獲救男女前往附近天橋暫避。（李家傑攝）