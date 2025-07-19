韋帕風球｜中央氣象台預測周日升級強颱風 中心附近最高風力14級
【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）會在明日（20日）頗為接近珠江口一帶，天文台料其會由強烈熱帶風暴增強為颱風，而內地中央氣象台更料在明日11時會達至強颱風級別，中心附近最大風力達14級，即風力達每秒41.5至46.1米（換算為時速149公里至166公里）。
中央氣象台在今晚（19日）11時將韋帕升級為颱風，中心附近風速達12級、即時速119公里或以上，距離廣東省陽江市偏東方向約490公里的南海東北部海面上，將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強。
中央氣象台指7級風圈半徑：東北方向300公里；東南方向320公里；西南方向280公里；西北方向360公里。
10級風圈半徑：東北方向80公里；東南方向60公里；西南方向50公里；西北方向60公里。
天文台預測香港鄰近海域、南澳以南、汕尾以南、香港以南及沙堤以南吹颶風（12級），海南島東南沿岸及北部灣以南吹強風。
24小時內各區天氣預測：
香港鄰近海域：吹北至東北風6至7級，後轉吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有大浪，後轉極巨浪。
南澳以南：吹南至東南風9至10級，初時吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪，初時極巨浪。
汕尾以南：吹北至東北風10至11級，漸轉吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨至非常巨浪，漸轉極巨浪。
海南島東南沿岸：吹西至西北風5至6級，稍後達7級。間中有狂風大驟雨及雷暴。海有中至大浪。
北部灣以南：吹西至西北風4至5級，間中6級。有零散驟雨及狂風雷暴。海有中至大浪。
香港以南：吹北至西北風8至9級，漸轉吹西至西南風達12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪至巨浪，漸轉極巨浪。
沙堤以南：吹西至西北風5至6級，稍後達12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有中至大浪，後轉極巨浪。
其後48小時天氣展望：
吹南至西南風達9至10級，初時吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。