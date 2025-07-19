韋帕風球｜中央氣象台預測周日升級強颱風　中心附近最高風力14級

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）會在明日（20日）頗為接近珠江口一帶，天文台料其會由強烈熱帶風暴增強為颱風，而內地中央氣象台更料在明日11時會達至強颱風級別，中心附近最大風力達14級，即風力達每秒41.5至46.1米（換算為時速149公里至166公里）。



內地中央氣象台7月19日晚上8時更新熱帶氣旋韋帕的預測移動路徑圖 ，料會強為強颱風，中心附近風力達14級。（中央氣象台圖片）

中央氣象台在今晚（19日）11時將韋帕升級為颱風，中心附近風速達12級、即時速119公里或以上，距離廣東省陽江市偏東方向約490公里的南海東北部海面上，將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強。

中央氣象台7月19日晚上23:12的雷達拼圖顯示，熱帶氣旋韋帕的中心集結在東沙島上空，未有清晰的風眼。（中央氣象台圖片）

中央氣象台指7級風圈半徑：東北方向300公里；東南方向320公里；西南方向280公里；西北方向360公里。

10級風圈半徑：東北方向80公里；東南方向60公里；西南方向50公里；西北方向60公里。

風力等級劃分表。（中國氣象網圖片)

天文台預測香港鄰近海域、南澳以南、汕尾以南、香港以南及沙堤以南吹颶風（12級），海南島東南沿岸及北部灣以南吹強風。

24小時內各區天氣預測：

香港鄰近海域：吹北至東北風6至7級，後轉吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有大浪，後轉極巨浪。

南澳以南：吹南至東南風9至10級，初時吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪，初時極巨浪。

汕尾以南：吹北至東北風10至11級，漸轉吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨至非常巨浪，漸轉極巨浪。

海南島東南沿岸：吹西至西北風5至6級，稍後達7級。間中有狂風大驟雨及雷暴。海有中至大浪。

北部灣以南：吹西至西北風4至5級，間中6級。有零散驟雨及狂風雷暴。海有中至大浪。

香港以南：吹北至西北風8至9級，漸轉吹西至西南風達12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪至巨浪，漸轉極巨浪。

沙堤以南：吹西至西北風5至6級，稍後達12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有中至大浪，後轉極巨浪。

其後48小時天氣展望：

吹南至西南風達9至10級，初時吹旋風12級。有頻密狂風大驟雨及雷暴。